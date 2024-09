Preuves de réserves de Bitget en août : augmentation du taux de réserves et des actifs des utilisateurs en Ethereum (ETH)

VICTORIA, Seychelles, 01 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde, a partagé sa mise à jour mensuelle pour le suivi transparent de ses preuves de réserves (PoR) mettant en évidence les taux de réserves de Bitcoin (BTC), d’Ethereum (ETH), d’USDT et d’USDC. Cette mise à jour montre l’engagement de la plateforme en matière de transparence et de sécurité, tout en soulignant une croissance significative des actifs des utilisateurs et des réserves de la plateforme.

En août 2024, les données liées aux preuves de réserves de Bitget ont indiqué une évolution positive significative, les actifs d’ETH des utilisateurs ayant augmenté de 22 %, soit le taux de croissance le plus élevé pour l’ETH cette année. Les actifs de BTC ont poursuivi leur tendance à la hausse avec une augmentation de 6 %, tandis que l’USDC a enregistré une solide performance plus tôt dans la période, soulignant la confiance des utilisateurs dans ces actifs clés.

En août 2024, le taux de réserves total de Bitget atteint le chiffre impressionnant de 176 % et enregistre une augmentation de 9 % par rapport aux 167 % de juillet. Les derniers taux de réserves pour les actifs clés sont les suivants :

BTC : Actif de la plateforme à 18 905,85 BTC, Actifs des utilisateurs à 6 492,53 BTC, Taux de réserves de 291 %

: Actif de la plateforme à 18 905,85 BTC, Actifs des utilisateurs à 6 492,53 BTC, Taux de réserves de 291 % USDT : Actif de la plateforme à 1 041 659 177,52 USDT, Actifs des utilisateurs à 858 766 618,14 USDT, Taux de réserves de 121 %

: Actif de la plateforme à 1 041 659 177,52 USDT, Actifs des utilisateurs à 858 766 618,14 USDT, Taux de réserves de 121 % ETH : Actif de la plateforme à 123 686,9 ETH, Actifs des utilisateurs à 81 625,78 ETH, Taux de réserves de 152 %

: Actif de la plateforme à 123 686,9 ETH, Actifs des utilisateurs à 81 625,78 ETH, Taux de réserves de 152 % USDC : Actif de la plateforme à 77 244 895,83 USDC, Actifs des utilisateurs à 13 633 360,87 USDC, Taux de réserves de 567 %

En août, les réserves de Bitget se sont renforcées sur tous les principaux actifs. Les actifs des utilisateurs de BTC et d’ETH ont augmenté, le taux de réserves de BTC passant à 291 %. Les taux de réserves de l’USDT et de l’USDC se sont considérablement améliorés, atteignant respectivement 121 % et 567 %.

»La force et le leadership de Bitget dans l’espace Web3 reposent sur la mise en œuvre des normes de sécurité et de transparence les plus élevées. Notre volonté de partager chaque mois des mises à jour claires de nos preuves de réserves garantit la sécurité des actifs de nos utilisateurs. Nous restons déterminés à nous imposer comme la référence en matière de confiance et de fiabilité pour les CEX et nous continuerons à maintenir cette exigence dans le cadre de la sécurité des actifs de nos utilisateurs », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

De janvier à août 2024, Bitget a observé une croissance substantielle des actifs des utilisateurs dans toutes les principales crypto-monnaies. L’ETH a ouvert la voie avec une augmentation impressionnante de 200,88 %, reflétant ainsi l’intérêt et la confiance accrus des utilisateurs à l’égard de l’actif. Les actifs de BTC ont également connu une croissance robuste de 96,55 %, doublant quasiment leur part sur la période de huit mois. L’USDT a suivi de près avec une augmentation de 69,89 %, indiquant une accumulation forte et régulière des utilisateurs. Pendant ce temps, les actifs de l’USDC ont augmenté de 30,17 %, indiquant un engagement constant, bien que plus modeste, des utilisateurs. Dans l’ensemble, cette période met en évidence une croissance significative et diversifiée des actifs des utilisateurs sur Bitget.

Le PoR mis à jour met en valeur les efforts déployés par Bitget afin de maintenir des réserves supérieures à 100 %, ce qui permet de garantir efficacement la sécurité des actifs des utilisateurs. La plateforme est capable de couvrir les retraits des utilisateurs, même en cas de retrait de la totalité des actifs des utilisateurs.

En plus de maintenir un PoR supérieur à la norme du secteur, Bitget assure davantage ses utilisateurs avec un fonds de protection de 300 millions de dollars, désormais évalué à plus de 400 millions de dollars selon son dernier rapport sur le fonds de protection . Cela confère à la plateforme une couche supplémentaire de résilience contre les menaces de cybersécurité. Les utilisateurs dont les comptes ont été compromis lors d’incidents malheureux non attribués à leurs propres actions ou à leur comportement de trading peuvent déposer une réclamation via le Bitget Protection Fund.

Pour obtenir un suivi du PoR en temps réel, veuillez consulter – https://www.bitget.com/proof-of-reserves

