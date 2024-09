Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce le doublement de sa capacité de production en Europe

TEMECULA, Californie, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (« Groupe »), qui fait partie de la division industrielle de Nikkiso Co. Ltd. a célébré l’expansion de ses activités de production à Wurzen, en Saxe, en Allemagne, le 29 août lors d’une cérémonie d’inauguration des travaux. L’espace supplémentaire permettra de presque doubler la capacité de production du Groupe en Europe.

Expansion des installations de Nikkiso CE&IG

Grâce à cet agrandissement, le Groupe renforcera ses opérations de capture du carbone et offrira de nouvelles solutions de production pour l’assemblage de pompes cryogéniques, d’échangeurs de chaleur et de skids de ravitaillement en hydrogène. Il répondra ainsi à la demande du marché en matière d’équipements cryogéniques et de solutions industrielles utilisées dans des projets d’énergie propre tels que les stations de ravitaillement en hydrogène, les terminaux de GNL et d’ammoniac, et les centrales de production d’hydrogène.

« Nikkiso investit pour répondre à la demande du marché des énergies propres et développe ses activités en Allemagne en raison des conditions économiques de plus en plus favorables aux solutions énergétiques à faible teneur en carbone », a déclaré Peter Wagner, Président exécutif du Conseil d’administration de Nikkiso CE&IG.

L’expansion de l’espace et des capacités de production en Europe permettra au Groupe de partager les connaissances et l’expertise entre les régions et de générer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs locaux. Une croissance d’environ 20 % à court terme et une croissance plus importante à plus long terme sont attendues.

Le premier coup de pelle à Wurzen

« Nikkiso bénéficie d’une expérience dans l’industrie de la cryogénie que peu de concurrents peuvent égaler », a souligné Adrian Ridge, PDG de Nikkiso CE&IG. « L’usine de Wurzen sera le centre de production de Nikkiso en Europe et renforcera notre centre de clientèle à Neuenburg. »

Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, a ajouté : « L’agrandissement du site de Nikkiso à Wurzen est un investissement à long terme qui témoigne de l’attractivité de la Saxe en tant que site d’implantation pour les investisseurs internationaux. Le doublement de la capacité de production est un vote de confiance dont nous pouvons être fiers. Grâce à cette décision, Nikkiso occupera une place importante dans l’économie de l’hydrogène sur laquelle la Saxe souhaite s’appuyer au cours des prochaines décennies. Je suis ravi, qu’ensemble, nous renforcions cette coopération dans le domaine de l’énergie propre et de l’innovation. C’est une excellente nouvelle pour Wurzen et pour la Saxe en tant que pôle d’activité économique. »

Les opérations de l’installation sont et continueront d’être entièrement alimentées par de l’énergie solaire renouvelable lorsque l’agrandissement sera achevé au cours du premier semestre 2025.

À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group est un fournisseur leader d’équipements cryogéniques et de technologies et d’applications conçues pour les marchés inhérents à l’énergie propre et aux gaz industriels. Le Groupe emploie plus de 1 700 personnes dans 22 pays sous la direction de Cryogenic Industries, Inc. en Californie du Sud, aux États-Unis, qui est une filiale à 100 % de Nikkiso Co. Ltd. (TSE : 6376).

À propos de Nikkiso Co. Ltd.

Depuis sa création en 1953, Nikkiso a contribué à la résolution des conflits sociaux en anticipant les changements d’époque au moyen de technologies et de produits d’innovation parmi les premiers au monde et au Japon. Dans le secteur de l’industrie, Nikkiso a suscité de nouveaux marchés en développant des produits propres au domaine de l’énergie, des produits propres au domaine médical et liés à l’hémodialyse et des structures aériennes en PRFC (polymère renforcé de fibres de carbone) pour le compte de l’aérospatiale.

