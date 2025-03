Curia annonce l’extension de son réseau mondial de sites de remplissage et de finition stériles

ALBANY, État de New York, 17 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia Global, Inc. (Curia), une organisation leader du domaine de la recherche, du développement et de la fabrication sous contrat, dévoile ce jour les projets d’agrandissement de son site de Glasgow, au Royaume-Uni, et fait le point sur le développement de celui d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Le site de remplissage et de finition stériles situé à Glasgow apporte à Curia une nouvelle ligne de remplissage de flacons intégrée à base d’isolateurs et un lyophilisateur adapté à une large gamme de produits pharmaceutiques, y compris des capacités de production extrêmement élevées, ce qui fera plus que doubler la taille des lots certifiés BPF actuels. Déjà connue pour ses conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour antibody drug conjugates), ses nanoparticules lipidiques (ou LNP, de l’anglais lipid nanoparticles), son développement de la lyophilisation, sa formulation et son développement complexes, ainsi que pour son expérience en termes de fabrication clinique, l’unité de fabrication de Glasgow permettra, dans ses nouvelles dimensions, de consolider l’offre de Curia en matière de développement de produits injectables stériles, depuis la préformulation jusqu’à la fabrication commerciale, sans oublier les phases cliniques.

Outre l’augmentation de la taille des lots à concurrence de 20 000 flacons, la nouvelle usine sera dotée d’une technologie de remplissage robotisé sans perte située dans un isolateur pour atteindre des vitesses de remplissage cinq fois supérieures aux capacités actuelles. Le lyophilisateur supplémentaire permettra également aux clients en phase clinique de gagner en évolutivité sur la voie de la commercialisation et concrétise l’opportunité de proposer de futurs remplissages commerciaux de petits volumes à Glasgow. L’installation continuera à fonctionner normalement pendant les travaux d’agrandissement.

« Notre investissement à Glasgow vient souligner l’engagement de Curia en tant que partenaire de bout en bout », indique Philip Macnabb, PDG de la société. « Il existe une multitude d’innovations dans les premiers stades du développement clinique. Curia souhaite ardemment répondre à la demande croissante d’augmentation des capacités pour ses clients en phase clinique. »

L’agrandissement du site de Glasgow vient s’ajouter à un investissement de 200 millions de dollars visant un projet d’agrandissement pluriannuel en cours sur le site d’Albuquerque. Deux lignes de remplissage isolées viendront compléter l’espace de fabrication d’Albuquerque de plus de 70 000 pieds carrés (soit un peu plus de 6 500 mètres carrés), à noter que son périmètre actuel en représente plus de 200 000 (soit environ 18 580 mètres carrés). Elles permettront de mettre en place une importante capacité clinique et commerciale de phase III pour ses clients. Une ligne VarioSysTM Flex, adaptée aux produits biologiques de petite taille et aux petites molécules non puissantes, peut fabriquer des seringues, des cartouches et des flacons. La mise en service de cette ligne est actuellement en cours. Par ailleurs, la nouvelle ligne de flacons à grande vitesse de Curia démarrera au troisième trimestre 2025. La nouvelle ligne de flacons à grande vitesse comprend deux lyophilisateurs à chargement automatique, une inspection automatisée des flacons et un étiquetage/conditionnement de flacons de 2 à 30 ml.

« L’augmentation de la demande d’agonistes du GLP-1 et de nouveaux médicaments biologiques, associée à l’évaluation continue de la chaîne d’approvisionnement par nos clients, fait de cet instant l’occasion idéale pour mettre en service cette capacité sur le site d’Albuquerque », poursuit M. Macnabb. « À l’appui de ses multiples sites de production aux États-Unis, son expertise en matière de chaîne d’approvisionnement et sa capacité de production facilement disponible, Curia est parfaitement en mesure d’aider ses clients à relever tous ces enjeux. »

Le réseau mondial de sites de remplissage et de finition stériles de Curia comprend également des capacités de développement clinique et de fabrication à Camarillo et Thousand Oaks, dans l’État de Californie, ainsi que des unités de fabrication commerciale et clinique à Burlington, dans l’État du Massachusetts.

