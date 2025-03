Bitget mise en vedette dans l’ouvrage d’Alex Nascimento, professeur à l’UCLA, consacré à la blockchain et aux STO

VICTORIA, Seychelles, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies et société Web3, est mise en vedette dans la quatrième édition de The STO Financial Revolution (La révolution financière des STO) d’Alex Nascimento, chercheur spécialisé dans la blockchain et professeur à l’UCLA. Cet ouvrage fournit une compréhension complète de la blockchain, des cryptomonnaies et des technologies du Web3, et propose des éclairages pratiques sur les levées de fonds conformes, ainsi que des cas d’utilisation concrets pour les entreprises et les investisseurs.

Développée en collaboration avec des experts du secteur, cette nouvelle édition présente des études de cas portant sur des organisations de premier plan, dont Bitget, DWF Labs, l’UNICEF, BTG Pactual, et Polymath. Elle met en lumière les principales évolutions du secteur de la blockchain et montre comment les solutions basées sur la blockchain transforment actuellement l’univers de la finance mondiale. L’ouvrage a en outre été adopté par plusieurs institutions universitaires, dont l’UCLA, comme une ressource clé pour la formation des futurs professionnels dans le cadre d’une économie numérique en pleine évolution.

« L’intégration de la technologie blockchain et des principes du Web3 dans les cadres éducatifs du monde entier est essentielle à la formation d’une génération d’individus capables de maîtriser un environnement numérique de plus en plus décentralisé. » « En sponsorisant des initiatives d’éducation à la blockchain comme notre manuel, Bitget joue un rôle crucial qui va bien au-delà du seul commerce : elle devient l’architecte de la maîtrise d’une technologie qui promet de remodeler notre compréhension fondamentale de la monnaie, de la gouvernance et de l’autonomie numérique », indique Alex Nascimento, titulaire d’un MA et d’un MBA, professeur et chercheur à la faculté Blockchain de l’UCLA.

Dans ce livre, l’étude de cas ciblée sur Bitget illustre son rôle stratégique au sein de l’écosystème de la blockchain et met l’accent sur ses efforts visant à améliorer l’accès aux outils financiers numériques. Cette étude décrit la manière dont Bitget contribue à l’adoption de la blockchain au moyen de solutions pratiques et sécurisées, et souligne les initiatives lancées par la société dans l’espace du Web3. Elle propose aux lecteurs une présentation détaillée des innovations et développements ayant positionné Bitget au rang des acteurs majeurs du secteur des cryptomonnaies.

Cette nouvelle édition de The STO Financial Revolution intègre des informations actualisées sur les avancées et les tendances émergentes en matière de blockchain, ce qui en fait une ressource précieuse pour les universitaires, les investisseurs et les professionnels du secteur du monde entier. En mettant en avant les contributions de Bitget, l’ouvrage confirme sa pertinence tout en offrant des perspectives pratiques sur l’avenir de la finance numérique et des écosystèmes tokenisés.

« La mise en avant de notre société dans l’un de mes magazines préférés, The STO Financial Revolution, constitue un événement majeur pour Bitget », observe Vugar Usi Zade, Directeur de l’exploitation chez Bitget. « C’est un grand honneur pour nous d’être présentés dans cet ouvrage, d’autant qu’il met en lumière la position forte et la croissance rapide de Bitget conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés en matière d’accélération de l’adoption de la blockchain. Alors que nous continuons d’innover et de proposer de nouvelles solutions cryptographiques, notre rôle dans le développement de l’écosystème du Web3 est plus que jamais crucial. »

La publication de cet ouvrage constitue une référence importante pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la technologie blockchain et son effet grandissant sur les marchés financiers. La reconnaissance dont Bitget bénéficie dans cette publication témoigne de sa pertinence et de son influence croissante dans le secteur mondial de la blockchain.

Pour en savoir plus sur la quatrième édition de The STO Financial Revolution, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de place de marché NFT ou de navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

