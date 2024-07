Asahi Kasei Seleciona a PolymRize™ para Avanço na Informática de Polímeros para Inovação Sustentável

ATLANTA, July 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Matmerize , Inc., uma startup líder em IA de informática e materiais de polímeros, tem o prazer de anunciar seu envolvimento com a Asahi Kasei, uma empresa multinacional japonesa diversificada. A Asahi Kasei opera em três setores: Material, Casas e Saúde, com um forte foco em iniciativas de sustentabilidade e um objetivo de alcançar uma sociedade neutra em carbono até 2050.

A Asahi Kasei visa utilizar os avançados algoritmos de IA e recursos de aprendizado de máquina da Matmerize para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de formulações de polímeros sustentáveis. O setor de Materiais da Asahi Kasei, que inclui Soluções Ambientais, Mobilidade e Industrial, e Inovação da Vida, inclui uma ampla gama de produtos de separadores de bateria, eletrônicos, têxteis biodegradáveis, plásticos de engenharia e soluções de som.

A equipe da Asahi Kasei está usando o principal software da Matmerize, o PolymRize, para aprimorar sua capacidade de impulsionar avanços na descoberta e otimização de materiais, ponto crucial para aplicações em eletrônicos, embalagens e materiais sustentáveis.

O PolymRize utiliza o vasto banco de dados da Matmerize ou dados proprietários do cliente de maneira segura para criar modelos preditivos que auxiliam descobertas e em um projeto de novos polímeros e predizem rapidamente as propriedades dos novos polímeros, compósitos e formulações ainda a serem sintetizados. Ao empregar ferramentas automatizadas de IA analítica e generativa, o PolymRize acelera significativamente a P&D de materiais-alvo, reduzindo o tempo e os custos. Também introduz uma estrutura robusta para gerenciamento e organização de dados.

Saiba mais sobre o PolymRize em: www.matmerize.com/polymrize

Esta colaboração deve ter um papel significativo no alcance das metas de sustentabilidade e de carbono neutro da Asahi Kasei, viabilizando o desenvolvimento de polímeros com condutividade iônica aprimorada e propriedades ópticas e dielétricas atraentes, cruciais para aplicações em células de combustível, baterias, dielétricos, dispositivos eletrônicos e eletroquímicos.

Sobre a Matmerize

A Matmerize integra o conhecimento do domínio de polímeros com IA avançada para transformar e acelerar o desenvolvimento de materiais em escala. Sua missão é revolucionar o ambiente de P&D de materiais, oferecendo software de IA para o design econômico e rápido de formulações de polímeros funcionais e sustentáveis. Para mais informação sobre esta colaboração e como o PolymRize está impactando o desenvolvimento de materiais, contate a Matmerize em info@matmerize.com.

Sobre a Asahi Kasei

O Asahi Kasei Group contribui para a vida e as pessoas em todo o mundo. Desde a sua fundação em 1922 com sua empresa de amônia e fibra de celulose, a Asahi Kasei tem crescido consistentemente através da transformação proativa do seu portfólio de empresas para atender às necessidades em evolução de todas as idades. Com mais de 49.000 funcionários em todo o mundo, a empresa contribui para a sociedade sustentável, fornecendo soluções para os desafios do mundo através dos seus três setores de Materiais, Casa e Saúde. Para mais informação, visite www.asahi-kasei.com.

