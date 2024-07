Asahi Kasei choisit PolymRize™ pour faire progresser l’informatique des polymères au service de l’innovation durable

ATLANTA, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Matmerize , Inc., une startup de premier plan dans le domaine de l’informatique des polymères et de l’IA des matériaux, est ravie d’annoncer sa collaboration avec Asahi Kasei, une multinationale japonaise diversifiée. Asahi Kasei opère dans trois secteurs : matériaux, habitat et soins de santé. La société met l’accent sur les initiatives de développement durable et l’objectif de parvenir à une société neutre en carbone d’ici à 2050.

Asahi Kasei entend tirer parti des algorithmes d’IA avancés et des capacités d’apprentissage automatique de Matmerize pour accélérer la recherche et le développement de formulations de polymères durables. Le secteur des matériaux d’Asahi Kasei, regroupant les solutions environnementales, la mobilité et l’industrie, et l’innovation de la vie, comprend un large éventail de produits tels que les séparateurs de batteries, l’électronique, les textiles biodégradables, les plastiques d’ingénierie et les solutions sonores.

L’équipe d’Asahi Kasei utilise le logiciel phare de Matmerize, PolymRize, pour améliorer sa capacité à faire progresser la découverte et l’optimisation des matériaux, ce qui est crucial pour les applications dans les domaines de l’électronique, de l’emballage et des matériaux durables.

PolymRize exploite la vaste base de données de Matmerize ou utilise les données exclusives des clients de manière sécurisée pour élaborer des modèles prédictifs facilitant la découverte et la conception de nouveaux polymères, et prédisant rapidement les propriétés de nouveaux polymères, composites et formulations qui n’ont pas encore été synthétisés. En recourant à des outils d’analyse automatisée et d’IA générative, PolymRize accélère considérablement la R&D de matériaux cibles, en réduisant à la fois les délais et les coûts. La solution propose également un cadre solide pour la gestion et l’organisation des données.

Cette collaboration devrait jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de durabilité et de neutralité carbone d’Asahi Kasei en permettant le développement de polymères dotés d’une conductivité ionique optimisée et de propriétés optiques et diélectriques remarquables, cruciales pour les applications dans les piles à combustible, les batteries, les diélectriques, et les dispositifs électroniques et électrochimiques.

À propos de Matmerize

Matmerize conjugue la connaissance du domaine des polymères et l’IA avancée pour transformer et accélérer le développement des matériaux à grande échelle. Sa mission est de révolutionner l’environnement de R&D des matériaux en proposant des logiciels d’IA pour la conception rapide et rentable de formulations de polymères fonctionnels et durables. Pour plus d’informations sur cette collaboration et sur l’impact de PolymRize sur le développement des matériaux, veuillez contacter Matmerize à l’adresse info@matmerize.com.

À propos d’Asahi Kasei

Le groupe Asahi Kasei Group contribue à la vie des individus du monde entier. Depuis sa création en 1922 en tant qu’entreprise d’ammoniac et de fibres de cellulose, Asahi Kasei s’est constamment développée grâce à la transformation proactive de son portefeuille d’activités afin de répondre aux besoins en constante évolution de chaque époque. Employant plus de 49 000 personnes dans le monde, l’entreprise contribue à une société durable en répondant aux défis mondiaux par le biais de ses trois secteurs d’activité : les matériaux, l’habitat et les soins de santé. Pour plus d’informations, consultez le site www.asahi-kasei.com.

