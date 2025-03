Veson Nautical et Cargill renforcent leur partenariat de longue date en signant un accord technologique stratégique

Cargill développe l’utilisation du logiciel et de la suite de données de Veson pour stimuler l’innovation et améliorer l’expérience de ses clients

BOSTON, Massachusetts, 06 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Veson Nautical (Veson), leader mondial des données maritimes et des solutions de gestion du fret, et Cargill ont renforcé leur partenariat de longue date afin d’accélérer la transformation numérique dans le secteur maritime.

L’accord technologique stratégique offre à l’activité de transport maritime de Cargill un vaste champ d’accès au portefeuille de Veson, notamment aux capacités d’intelligence des données de Veson et à la solution de flux de travail collaboratif assistée par l’IA Shipfix. Tirant parti de son succès dans l’utilisation de la plateforme IMOS de Veson, Cargill vise à simplifier son écosystème technologique tout en favorisant l’efficacité, la durabilité et l’innovation dans ses opérations de transport maritime à l’échelle mondiale.

« Veson a investi dans la création d’une suite complète de solutions ces dernières années, et nous sommes ravis que Cargill en bénéficie, prolongeant ainsi notre partenariat de longue date », a déclaré Sean Riley, président et directeur de l’exploitation de Veson. « Le travail supplémentaire que nous effectuons avec Cargill met en évidence l’une des nombreuses formes de partenariat que nous entretenons avec nos clients pour faire avancer l’industrie maritime. »

Outre l’amélioration de l’efficacité interne, l’un des facteurs clés de cette collaboration réside dans la volonté de Cargill de proposer à ses clients une expérience améliorée. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Veson collabore avec Cargill pour offrir une solution axée sur le client intégrant des données propriétaires, des informations sur les fournisseurs et des informations sur les clients. Cette solution améliore la capacité de Cargill et de l’industrie maritime à prendre des décisions plus rapides et fondées sur des données, tout en permettant de se conformer aux nouvelles réglementations du secteur, notamment les initiatives de l’Organisation maritime internationale et de FuelEU.

« Grâce à une volonté commune de transformation numérique, à une collaboration ouverte entre nos équipes et à des atouts, des compétences et des priorités complémentaires, Veson est le partenaire idéal pour développer notre relation », a indiqué Eric Aboussouan, responsable de la stratégie et de la numérisation pour l’activité de transport maritime de Cargill. « La société a établi la norme en matière de transformation numérique dans le secteur du transport maritime, sa plateforme IMOS étant la solution leader sur le marché. Ce partenariat nous permet d’intégrer nos systèmes de manière plus transparente, en offrant aux clients une plateforme unifiée qui améliore la visibilité, l’efficacité et le contrôle de leurs processus d’approvisionnement en fret. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Veson et Cargill prévoient de faire équipe et sur l’amélioration de l’expérience client de Cargill, lisez l’interview de Sean Riley de Veson, Eric Aboussouan de Cargill et Patrick Jourdain, responsable client du transport maritime de Cargill.

À propos de Veson Nautical

Veson Nautical permet à l’industrie maritime mondiale de faire face à la complexité croissante de tous les aspects du commerce. Les réglementations multi-juridictionnelles, les perturbations géopolitiques, la décarbonisation, les menaces de cybersécurité et plus encore obligent les acteurs de l’industrie à recalibrer leur tolérance au risque. En combinant des données maritimes fiables avec des flux de travail adaptés, Veson permet à ses clients de prendre des décisions en toute confiance afin de gérer les risques et de maximiser les profits.

Forte d’un héritage d’innovation et d’expertise dans tous les contrats liés au secteur maritime, la société Veson compte plus de 38 000 utilisateurs dans 2 400 entreprises réparties dans plus de 100 pays et est idéalement positionnée pour offrir un avantage dans la prise de décision.

Pour en savoir plus, consultez le site www.veson.com.

À propos de Cargill

Cargill s’engage à fournir des aliments, des ingrédients, des solutions agricoles et des produits industriels pour nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Au cœur de la chaîne d’approvisionnement, nous travaillons en partenariat avec les agriculteurs et les clients pour trouver, fabriquer et livrer des produits essentiels à notre existence.

Nos quelque 160 000 employés innovent dans un but précis, en fournissant aux clients des produits vitaux pour que les entreprises se développent, que les communautés prospèrent et que les consommateurs vivent bien. Forts de nos 160 ans d’expérience en tant qu’entreprise familiale, nous regardons vers l’avenir tout en restant fidèles à nos valeurs. Nous plaçons les gens au centre de nos préoccupations. Nous visons plus haut. Nous agissons pour le bien, aujourd’hui et pour les générations à venir.

Pour en savoir plus, consultez le site Cargill.com

Kevin Baxter

Responsable principal des RP et de la communication

[email protected]

+44 (0) 20233970102

Équipe presse de Veson Nautical

Bureau +44 (0)20 3397 0102

[email protected]

www.Veson.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dfaeea1-2246-4e3c-98ce-ba88cc641aaa

GlobeNewswire Distribution ID 9390149