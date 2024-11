Synchronoss renouvelle son partenariat avec un opérateur français de premier plan

Fort d’un partenariat de 8 ans, ce prestataire de services de premier plan continuera de recourir à Synchronoss Personal Cloud et permettra à ses abonnés de toute la France de gérer, d’optimiser et de partager tous types de contenus numériques

BRIDGEWATER, New Jersey, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (NASDAQ : SNCR), un innovateur et leader mondial des plateformes de cloud personnel, a annoncé aujourd’hui le renouvellement d’un contrat sur trois ans avec un opérateur français de premier plan. Ce prestataire de services exploite un réseau à haut débit, fixe et mobile dans toute la France, desservant plus de 27 millions de clients (particuliers, entreprises, collectivités et opérateurs). Grâce à ce partenariat renouvelé, la société continuera à proposer une gamme d’offres à valeur ajoutée basées sur Synchronoss Personal Cloud.

Synchronoss Personal Cloud est une plateforme en marque blanche qui permet aux prestataires de services d’offrir une solution de cloud personnel sous leur marque afin de centraliser la sauvegarde, la synchronisation et l’organisation d’un large éventail de contenus et de fichiers numériques. Conçue spécialement pour les prestataires de services, Synchronoss Personal Cloud offre une plateforme cloud très sécurisée et évolutive qui intègre l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, ainsi que d’autres fonctionnalités avancées.

« L’extension de notre partenariat de longue date témoigne de la qualité de notre plateforme cloud et de la valeur qu’elle apporte à la base d’abonnés de cet opérateur dans toute la France » a déclaré Jeff Miller, PDG de Synchronoss. « Nous sommes ravis d’ajouter à notre offre cloud de nouvelles fonctionnalités, telles que Tagging, Backtrack et des améliorations permettant d’optimiser les photos grâce à l’IA que l’opérateur français utilisera pour renforcer l’engagement de ses abonnés, augmenter le revenu moyen par abonné et réduire le taux d’attrition ».

Contrairement à certains services over-the-top (OTT), Synchronoss Personal Cloud garantit la sécurité et la confidentialité des données. La plateforme offre aux opérateurs et aux prestataires de services la flexibilité nécessaire pour sélectionner les capacités et les fonctionnalités qu’ils souhaitent proposer aux abonnés dans le cadre de forfaits à plusieurs niveaux, tels que les offres de base, à valeur ajoutée et premium. En tant que solution de marque privée, les prestataires de services peuvent monétiser le cloud selon de nouvelles modalités, en offrant aux abonnés la possibilité de passer à des offres supérieures pour mieux adhérer au contenu numérique, ce qui permet de réduire le taux de désabonnement et d’augmenter le revenu moyen par utilisateur.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR), un leader mondial de solutions de cloud personnalisées, permet aux prestataires de services d’établir des connexions sécurisées et pertinentes avec leurs abonnés. Notre plateforme SaaS Cloud simplifie les processus d’intégration des clients et favorise l’engagement des abonnés, avec pour résultat une amélioration des flux de revenus, une réduction des dépenses et une accélération de la mise sur le marché. Des millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour préserver leurs souvenirs les plus chers et les contenus numériques les plus importants. Découvrez comment nos solutions axées sur le cloud redéfinissent la manière dont vous vous connectez à votre monde numérique sur www.synchronoss.com.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ryan Gardella

ICR pour Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

GlobeNewswire Distribution ID 9272197