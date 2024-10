Quantexa obtient le statut de Centaure, dépassant ainsi les 100 millions de dollars d’ARR

Le solide pipeline d’innovation de Quantexa, sa présence à l’échelle mondiale et sa stratégie d’approche du marché ouvrent la voie à une croissance continue, renforçant ainsi sa clientèle croissante avec des bases de données fiables, conçues pour l’IA

LONDRES, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé, ce jour, avoir dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR). Cet accomplissement permet à Quantexa d’obtenir le statut de centaure, rejoignant ainsi un groupe d’élite d’entreprises SaaS reconnues dans cette catégorie, introduite pour la première fois par Bessemer Ventures Partners.

Le statut de centaure est sept fois plus rare que celui de licorne En avril 2023, Quantexa a annoncé avoir atteint le statut de licorne, à la suite de la clôture de son cycle de financement de série E de 129 millions de dollars. Ce tour de table a permis à l’entreprise d’obtenir une valorisation de 1,8 milliard de dollars. En tant que dernière organisation à obtenir le statut de centaure, l’entreprise fondée au Royaume-Uni rejoint un groupe d’élite d’entreprises du monde entier qui obtiennent cette distinction chaque année.

Vishal Marria, Fondateur et PDG de Quantexa, a déclaré : « En tant qu’entreprise fondée au Royaume-Uni, nous nous efforçons de rester à la pointe de l’innovation technologique, en pénétrant de nouveaux marchés et de nouveaux secteurs. Quantexa a connu une croissance sans précédent. Grâce au soutien de notre équipe talentueuse, à la confiance de notre clientèle grandissante, à l’enthousiasme de notre écosystème de partenaires qui s’élargit et à la vision commune de nos investisseurs, nous avons pu investir pour développer les capacités de notre plateforme et notre présence à l’échelle mondiale, ce qui est à la base de la forte dynamique qui nous a menés à cet accomplissement. »

Il a également ajouté : « Grâce à une plateforme solide et un pipeline d’innovation, une présence à l’échelle mondiale et une stratégie évolutive d’approche du marché, nous sommes bien positionnés pour continuer à élargir notre clientèle et répondre à la demande de solutions d’harmonisation des données et d’IA générative de pointe. Nous constatons que les entreprises se tournent vers l’IA dans plusieurs cas, et ce que nous découvrons, c’est que sans une base de données à l’échelle de l’entreprise, il est impossible d’opérationnaliser les données à l’échelle. Les clients s’associent à Quantexa pour nettoyer, conserver et contextualiser rapidement les données, les préparant ainsi à toute une série d’initiatives en matière d’IA. »

Récentes étapes commerciales significatives franchies depuis le début de son exercice fiscal 2024 :

Quantexa a gagné 30 clients internationaux de premier plan , tels que le U.S. Special Operations Command et Novobanco, ainsi que des leaders dans le domaine des services financiers et diverses agences gouvernementales en Amérique du Nord et dans les régions EMOA et APAC, augmentant l’ARR en matière d’intelligence décisionnelle de 20 % .

, tels que le U.S. Special Operations Command et Novobanco, ainsi que des leaders dans le domaine des services financiers et diverses agences gouvernementales en Amérique du Nord et dans les régions EMOA et APAC, augmentant l’ARR en matière d’intelligence décisionnelle de . Le développement des relations avec les clients existants a contribué à plus de 50 % du nouvel ARR en matière d’intelligence décisionnelle.

du nouvel ARR en matière d’intelligence décisionnelle. À présent, 30 % du chiffre d’affaires en matière d’intelligence décisionnelle provient d’autres secteurs que celui des services financiers.

du chiffre d’affaires en matière d’intelligence décisionnelle provient d’autres secteurs que celui des services financiers. En étendant sa présence mondiale à 16 bureaux, dont les plus récents sont ceux de Tokyo (Japon) et de Kuala Lumpur (Malaisie), Quantexa emploie actuellement plus de 800 personnes et conserve plus de 50 % de sa clientèle en dehors de la région EMOA.

bureaux, dont les plus récents sont ceux de Tokyo (Japon) et de Kuala Lumpur (Malaisie), Quantexa emploie actuellement personnes et conserve plus de de sa clientèle en dehors de la région EMOA. Au cours des derniers mois, la société a signé d’importants accords de partenariat avec Microsoft et Databricks pour aider les clients à mettre à l’échelle les données et les initiatives en matière d’IA. L’écosystème de partenaires de Quantexa, en pleine expansion, a joué un rôle déterminant dans plus de 50 % des gains de clientèle en amorçant le marché, en influençant les décisions, et en stimulant les ventes par l’intermédiaire du réseau de distribution.

L’intelligence décisionnelle représente une opportunité de marché de plusieurs milliards de dollars

La croissance de Quantexa intervient à un moment où les entreprises et les agences gouvernementales sont de plus en plus demandeuses de solutions d’intelligence décisionnelle (DI), cherchant à exploiter efficacement la puissance des données connectées et précises et de l’IA pour améliorer la prise de décision et l’efficacité opérationnelle.

Utilisées dans plus de 100 pays, exploitant des données à l’échelle mondiale, les solutions de Quantexa aident des dizaines de milliers d’utilisateurs dans les secteurs de la banque, de l’assurance, des TMT et du secteur public à résoudre leurs plus grands défis et à identifier de nouvelles opportunités de croissance. Quantexa est parfaitement équipée pour aider les clients à connecter leurs données et à les rendre opérationnelles dans divers départements et fonctions afin de créer un patrimoine de données à l’échelle de l’entreprise en vue de l’amélioration des résultats commerciaux et l’accélération de leur obtention. La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa permet aux organisations de collecter et d’harmoniser les données de manière cohérente, peu importe l’endroit ou le système de stockage, d’utiliser des graphes de connaissances pour élaborer en toute sécurité des modèles d’IA privés, et de déployer l’IA générative pour améliorer et automatiser la prise de décision.

L’entreprise a récemment été reconnue par IDC comme leader dans son Évaluation des fournisseurs de plateformes d’intelligence décisionnelle à l’échelle mondiale, présentant les organisations leaders dans la catégorie Intelligence décisionnelle.

Un solide pipeline d’innovations stratégiques en vue de la prochaine vague de croissance

Afin d’alimenter sa prochaine vague de croissance, Quantexa a confirmé qu’elle disposait d’une série de nouvelles capacités de plateforme, de produits et de solutions dont le lancement est prévu pour le premier semestre 2025. Les faits marquants sont les suivants :

Le déploiement commercial de Q Assist , la suite technologique d’IA générative sensible au contexte pour l’amélioration de la prise de décision fiable et l’automatisation des tâches au sein des équipes de travailleurs de première ligne et du secteur de l’information, a débuté en juin dernier et est actuellement utilisé par un groupe croissant d’utilisateurs précoces, y compris HSBC et BNY Mellon.

, la suite technologique d’IA générative sensible au contexte pour l’amélioration de la prise de décision fiable et l’automatisation des tâches au sein des équipes de travailleurs de première ligne et du secteur de l’information, a débuté en juin dernier et est actuellement utilisé par un groupe croissant d’utilisateurs précoces, y compris HSBC et BNY Mellon. Les mises à jour de la plateforme d’intelligence décisionnelle permettront aux clients de poursuivre l’amélioration de la prise de décision grâce à des fonctionnalités clés, notamment une approche d’ingestion de données low-code, permettant d’automatiser les processus commerciaux et décisionnels dans des flux de travail de niveau entreprise rationalisant les opérations et améliorant l’agilité commerciale, et de nouvelles fonctionnalités permettant d’obtenir des informations à partir de l’analyse de textes non structurés (analyse de texte) à l’aide de l’apprentissage automatique et des processus de langage naturel pour l’identification des modèles, des émotions et des caractéristiques clés dans les données. Cela permettra aux organisations de mieux comprendre les attentes des clients et d’améliorer l’assistance à la clientèle, la détection des fraudes et la gestion des risques, ainsi que le contrôle de la conformité et la réglementation.

permettront aux clients de poursuivre l’amélioration de la prise de décision grâce à des fonctionnalités clés, notamment une approche d’ingestion de données low-code, permettant d’automatiser les processus commerciaux et décisionnels dans des flux de travail de niveau entreprise rationalisant les opérations et améliorant l’agilité commerciale, et de nouvelles fonctionnalités permettant d’obtenir des informations à partir de l’analyse de textes non structurés (analyse de texte) à l’aide de l’apprentissage automatique et des processus de langage naturel pour l’identification des modèles, des émotions et des caractéristiques clés dans les données. Cela permettra aux organisations de mieux comprendre les attentes des clients et d’améliorer l’assistance à la clientèle, la détection des fraudes et la gestion des risques, ainsi que le contrôle de la conformité et la réglementation. La disponibilité de ses fonctionnalités de pointe en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les banques de taille moyenne via sa toute première solution SaaS native élaborée sur Microsoft Azure, donnant aux clients la possibilité de surveiller, de détecter et d’enquêter sur les risques et de répondre aux exigences croissantes en matière de conformité tout en respectant les contraintes budgétaires en matière d’informatique.

Pour en savoir plus sur la façon dont votre organisation peut mettre l’intelligence décisionnelle à profit ou pour lire le Total Economic Impact de Forrester sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa, cliquez ici.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’IA, de données et d’analyse, qui innove dans le domaine de l’intelligence décisionnelle afin de permettre aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en une ressource fiable et réutilisable. Elle résout les principaux défis liés à la gestion des données, à la veille client, à la connaissance du client, à la criminalité financière, aux risques, à la fraude et à la sécurité, et ce tout au long du cycle de vie du client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude TEI de Forrester commandée indépendamment sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients avaient constaté un retour sur investissement de 228 % sur trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 employés et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

