O Impacto econômico global do imposto sobre jogos de azar disparou

WATERFORD, Irlanda, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Segundo a última pesquisa Statista, o impacto econômico dos jogos de azar nas economias nacionais foi astronômico no período de 2020 a 2024. O mercado de jogos de azar on-line, sozinho, deverá gerar impressionantes US$ 97,70 bilhões até o final de 2024, com uma taxa de crescimento anual de 6,46% que deverá fazer o volume do mercado chegar a US$ 133,60 bilhões até 2029.

A Minimum Deposit Casinos (MDC) – uma divisão do grupo OneTwenty – investigou como os governos estavam utilizando o dinheiro do imposto sobre jogos de azar e o impacto desse imposto.

“Analisamos os cinco países que mais geram receita com jogos de azar on-line. Ficou claro que o imposto sobre o jogo está revolucionando as economias nacionais, financiando serviços públicos vitais e promovendo grandes projetos comunitários e ambientais. Na realidade, ele causou um impacto profundo e transformador em todo o mundo, demonstrando como esse fluxo de receita é importante para o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável”, disse Miranda Raaff, diretora de informações sobre iGaming da MDC.

Os 5 países que mais geraram receita com jogos de azar on-line em 2024:

Estados Unidos: em 2023, foram pagos ao governo US$ 14,4 bilhões em impostos diretos sobre jogos. US$ 750 milhões foram alocados a obras de conservação. O imposto também foi aplicado no gerenciamento de terras altas, na remoção de espécies invasoras, na resistência a inundações e ao aumento do nível do mar e na manutenção de recursos hídricos.

REINO UNIDO: o imposto sobre apostas/jogos de azar foi equivalente a £3,4 bilhões em 2023/2024. Uma parcela significativa financia o Serviço Nacional de Saúde e melhora as instalações de saúde. Parte desse imposto é utilizada em projetos comunitários, infraestrutura de estradas, transporte público e habitação.

Austrália: em 2020, os operadores de jogos de azar pagaram ao governo AUS$ 5,8 bilhões em impostos. Grande parte financiou hospitais públicos, serviços médicos e programas de saúde mental. O imposto também financiou escolas públicas, universidades e programas de treinamento. Também foram beneficiadas obras de infraestrutura como estradas, transporte público e moradias públicas.

Alemanha – €5,2 bilhões foram arrecadados em impostos sobre jogos de azar em 2022. Grande parte financiou hospitais públicos, pesquisas médicas e serviços de saúde mental. Uma parte foi destinada a seguro desemprego, auxílio moradia e apoio a famílias de baixa renda. O dinheiro também foi aplicado em infraestrutura, programas de arte/cultura e educação.

Canadá – O Canadá arrecada cerca de CA$ 9 bilhões por ano em impostos sobre jogos de azar. Grande parte desse valor é destinada à saúde, programas sociais, iniciativas de segurança pública, proteção ambiental, infraestrutura e muito mais.

Sobre a MDC

A MDC, uma subdivisão do OneTwenty Group, é um portal de informações sobre iGaming que analisa e recomenda os cassinos on-line mais confiáveis e seguros do mundo. A MDC verifica minuciosamente os cassinos, concentrando-se na segurança, nas licenças de jogo, nas ferramentas de jogo responsável e nas práticas de jogo justo.

