Mavenir et e& UAE annoncent un partenariat technologique stratégique pluriannuel à l’occasion du congrès #MWC25, en commençant par une collaboration dans le domaine du cœur de paquet 5G convergent

BARCELONE, Espagne, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud, et e& UAE, la branche télécom du groupe technologique mondial e&, ont annoncé une collaboration pour faire progresser l’avenir d’e& UAE en matière de réseaux de cœur de paquet convergent basés sur le cloud à travers la 4G, la 5G (NSA et SA) lors du Mobile World Congress à Barcelone. Cette collaboration marque une étape décisive dans l’évolution vers la connectivité de nouvelle génération et la transformation numérique.

Ce partenariat à long terme s’appuie sur des technologies de pointe et des fonctionnalités avancées, notamment des services 5G basés sur l’IA, l’automatisation et l’orchestration. Cette infrastructure robuste est conçue pour prendre en charge un large éventail de cas d’utilisation futurs, du haut débit mobile amélioré et des communications ultra-fiables à faible latence aux communications massives de type machine.

L’association de Mavenir et d’e& UAE ouvre la voie à des cas d’utilisation innovants, notamment les villes intelligentes, les véhicules autonomes, l’IdO industriel et les expériences de RA/RV immersives utilisant les dernières technologies en matière d’IA. L’environnement de cœur de paquet convergent garantit une transition et une préparation transparentes aux capacités 6G, ouvrant ainsi la voie à de futures avancées en matière de connectivité visant à répondre aux besoins commerciaux croissants d’e& UAE.

Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à e& UAE en vue du déploiement d’un réseau central 5G de pointe. Cette collaboration témoigne de notre engagement à nous positionner comme un fer de lance de l’innovation et de la mise à disposition de solutions de pointe au service de nos clients. Les fonctions et technologies avancées intégrées dans ce réseau ouvriront de nouvelles possibilités et jetteront les bases des futures capacités 6G. »

Khaled Al Suwaidi, travaillant pour le Département réseaux et plateformes centraux, e& UAE, a déclaré : « Notre collaboration fructueuse avec Mavenir marque une étape significative dans le cadre de notre mission visant à fournir à nos clients une connectivité et des services numériques de classe mondiale. Le déploiement de ce réseau central 5G avancé améliore non seulement nos offres actuelles, mais nous positionne également à l’avant-garde de l’innovation technologique. Nous sommes impatients d’explorer ensemble de nouveaux domaines en matière d’IA, d’automatisation, d’orchestration, de BSS numérique et de RCS, afin de continuer à proposer à nos clients des services exceptionnels, créateurs de valeur ajoutée. »

Mavenir et e& UAE s’engagent à poursuivre leur collaboration dans divers domaines afin de stimuler l’innovation et de proposer des expériences numériques novatrices aux clients de toute la région.

