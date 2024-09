Le Rock & Roll Hall of Fame dévoile la liste des invités d’honneur pour sa cérémonie d’intronisation 2024

Dr. Dre, Demi Lovato, Dua Lipa, James Taylor, Jelly Roll, Julia Roberts, Keith Urban, Kenny Chesney et bien d’autres rejoignent la programmation de stars qui seront présentes pour la remise de plus haute distinction musicale

La cérémonie d’intronisation sera diffusée en direct sur Disney+ le samedi 19 octobre

NEW YORK, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — La Fondation Rock & Roll Hall of Fame est ravie de dévoiler la programmation extraordinaire des invités d’honneur qui monteront sur scène afin de se produire, de présenter et d’honorer les intronisés de cette année lors de la très prestigieuse Cérémonie d’intronisation prévue le 19 octobre 2024 au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland. Parmi les intronisés qui se produiront lors de cette soirée riche en musique et en célébration qui promet d’être inoubliable, on peut citer Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang ou encore Dionne Warwick.

La cérémonie d’intronisation sera diffusée en direct dans tout le pays sur Disney+ le samedi 19 octobre (à 19 h 00 Heure avancée de l’Est/18 h 00 Heure d’été du centre des États-Unis/17 h 00 Heure d’été des Montagnes Rocheuses/16 h 00 Heure d’été du Pacifique), et sera disponible en streaming après la clôture. ABC diffusera son émission spéciale en première partie de soirée, « Cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2024 », qui réunira le meilleur des performances et les moments forts de la cérémonie le mercredi 1er janvier 2025 (de 20 h 00 à 23 h 00 Heure de l’Est), disponible le lendemain sur Hulu et Disney+.

Parmi les présentateurs et artistes dont la présence a été récemment confirmée, on retrouve :

Busta Rhymes

Chuck D

Dr. Dre

Demi Lovato

Dua Lipa

Ella Mai

James Taylor

Jelly Roll

Julia Roberts

Keith Urban

Kenny Chesney

Lucky Daye

Mac McAnally

Method Man

Roger Daltrey

Sammy Hagar

Slash

The Roots

« Chaque année, les plus grands noms de la musique, du cinéma et de la culture se retrouvent sur scène lors de notre cérémonie afin de rendre hommage aux intronisés de renom qui ont inspiré des générations entières avec leur musique », déclare John Sykes, Président de la Fondation Rock & Roll Hall of Fame. « Ce sont des moments inoubliables qui n’arrivent qu’une fois dans une vie. »

D’autres noms de présentateurs et artistes seront dévoilés avant la date de la cérémonie.

La cérémonie d’intronisation du Rock & Roll Hall of Fame met à l’honneur les intronisés de cette année : Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Ozzy Osbourne, et A Tribe Called Quest, ainsi qu’Alexis Korner, John Mayall, et Big Mama Thornton dans la catégorie influence musicale, et Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick, et Norman Whitfield dans la catégorie excellence musicale, mais aussi Suzanne De Passe pour le prix Ahmet Ertegun. Cette année, le spectacle sera produit et réalisé par Joel Gallen et Tenth Planet Productions, avec comme producteurs exécutifs John Sykes, Joel Peresman et Joel Gallen.

Pour en savoir plus sur la 39e cérémonie annuelle d’intronisation du Rock & Roll Hall of Fame, rendez-vous sur rockhall.com.

À propos du Rock & Roll Hall of Fame

Né de la fusion entre le rhythm & blues, la country et le gospel, le rock & roll est un genre musical inclusif, en constante évolution. Le Rock & Roll Hall of Fame célèbre la musique emblématique de la culture jeune, et rend hommage aux artistes dont les chansons font vibrer chacun d’entre nous. Nous partageons les histoires de personnes, d’événements et de chansons qui ont façonné notre monde via du contenu numérique, des expositions d’avant-garde, de la musique live, des programmes attractifs et notre cérémonie d’intronisation annuelle. Nous promouvons volontairement un musée à but non lucratif diversifié et équitable qui encourage et accueille la créativité et l’innovation. En tant que leader au sein de la communauté, nous sommes attachés à la valorisation, à l’autonomisation et au respect de toutes les personnes. Rejoignez des millions d’amateurs de rock & roll tels que vous. Rendez-nous visite à Cleveland, Ohio ou sur rockhall.com et suivez-nous sur Facebook (@rockandrollhalloffame), Instagram (@rockhall), Twitter (@rockhall), TikTok (@RockHallFame) et YouTube (youtube.com/rockhall).

