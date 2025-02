La Society for Clinical Research Sites (SCRS) et Fortrea s’associent pour promouvoir la collaboration dans le domaine de la recherche clinique

Fortrea sponsorise le groupe de travail Collaborate Forward de la SCRS, qui encourage la collaboration pour rendre les essais cliniques plus efficaces.

DURHAM, N.C., 20 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — La Society for Clinical Research Sites (SCRS) et Fortrea (Nasdaq : FTRE), l’une des principales organisations de recherche contractuelle (ORC) à l’international, ont le plaisir d’annoncer que Fortrea parraine désormais le groupe de travail Collaborate Forward de la SCRS.

Le groupe de travail Collaborate Forward, composé de 16 grandes organisations Global Impact Partner, a pour mission d’explorer et de développer les meilleures pratiques pour réduire la charge administrative dans l’ensemble du secteur de la recherche clinique. Le groupe s’engage à favoriser la transparence et la collaboration pour relever les défis auxquels sont confrontés les sites de recherche clinique. Il cherche à rendre les sites plus durables et les essais plus efficaces en améliorant les processus internes, ce qui permettra aux patients de bénéficier d’une expérience plus sereine.

Le parrainage de Fortrea constitue un investissement important dans la promotion de l’innovation à travers le secteur et témoigne de son engagement à donner la priorité aux sites lors de la planification des essais cliniques.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec la SCRS pour créer et accompagner ce groupe de travail », déclare Mike Clay, vice-président senior de Global Project Delivery chez Fortrea. « Les essais cliniques deviennent de plus en plus complexes et le secteur fait face à une pression croissante pour accélérer l’innovation au service des patients. Nous sommes convaincus qu’une collaboration avec les sites de recherche clinique est essentielle pour réaliser des gains d’efficacité et de productivité qui permettront de simplifier le processus d’essai clinique. Cette initiative permettra de mettre au point des solutions concrètes auxquelles les promoteurs d’études cliniques, les ORC, les fournisseurs, les sites et les groupes de défense des intérêts des patients pourront adhérer. En tant qu’ORC de premier plan, nous sommes fiers de participer à cet effort, en veillant à ce que les sites restent au cœur du progrès et en encourageant une plus grande collaboration à travers le secteur, afin de mettre plus rapidement à la disposition des patients des traitements qui changeront leur vie. »

« La recherche clinique nécessite une interdisciplinarité particulière pour générer les meilleurs résultats. Collaborate Forward partagera les réussites de partenariats qui ont un impact sur les personnes, les processus et la technologie qui améliorent la recherche clinique aujourd’hui », ajoute Sean Soth, vice-président senior de la stratégie et des partenariats commerciaux mondiaux chez la SCRS. « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Fortrea en tant que promoteur fondateur de Collaborate Forward. Ce partenariat souligne l’importance de la collaboration interdisciplinaire et de l’effort collectif nécessaire pour réaliser des progrès significatifs dans la création d’un système d’essais cliniques plus connecté et plus efficace. »

Collaborate Forward se concentrera d’abord sur le lancement d’études, en présentant les avantages de la collaboration par le biais de témoignages convaincants, d’études de cas et d’informations fondées sur des données. Le groupe se réunira régulièrement pour échanger des points de vue, évaluer les tendances du secteur et développer des outils pragmatiques que les promoteurs et les ORC pourront mettre en œuvre au sein de leurs organisations. Des informations sur les progrès réalisés par le groupe de travail seront communiquées tout au long de l’année 2025 lors des sommets SCRS Site Solutions ainsi que dans des publications, mettant en évidence les principaux résultats et les réussites en matière de collaboration.

La SCRS invite les promoteurs et les ORC impliqués dans la durabilité des sites à se joindre à cet effort et à contribuer à la création d’un environnement de recherche clinique plus efficace et plus dynamique. Pour plus d’informations sur les modalités de participation, veuillez contacter Brian Egan.

À propos de la Society for Clinical Research Sites

La Society for Clinical Research Sites (SCRS) est la principale organisation de défense des intérêts des sites de recherche clinique à l’échelle internationale. Représentant plus de 11 000 sites de recherche dans le monde, elle facilite les collaborations au sein du secteur et les conversations sur la défense des intérêts des sites, l’éducation, le mentorat et les relations. La SCRS est un porte-parole actif et influent pour les sites dans les initiatives du secteur, qui s’assure que le point de vue des sites est entendu et pris en compte. Pour en savoir plus et participer, consultez le site myscrs.org. Notre voix. Notre communauté. Votre succès.

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de développement clinique pour le secteur des sciences de la vie. Fortrea s’associe à des sociétés établies et émergentes du domaine biopharmaceutique, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et des diagnostics pour stimuler l’innovation en matière de santé, et accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients. Fortrea propose des services de gestion d’essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique et de consulting. Nos solutions s’appuient sur 30 ans d’expérience dans 20 disciplines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un solide réseau de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée, qui travaille dans une centaine de pays, est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et flexibles à nos clients, partout dans le monde. Pour en savoir plus sur la manière dont Fortrea est un moteur d’influence du pipeline au patient, rendez-vous sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

