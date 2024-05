RIADE, Arábia Saudita, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Harvard University — Com oito anos do Vision 2030, a Arábia Saudita fez avanços significativos com inovações digitais e acesso aprimorado aos cuidados de qualidade. Investimentos estratégicos em infraestrutura, tecnologia e talento resultaram em avanços que revolucionaram a prestação de cuidados ao paciente e elevaram os padrões de cuidados de saúde localmente. Esses esforços aumentaram notavelmente a expectativa média de vida, reduziram as taxas de mortalidade e melhoraram o bem-estar geral em todo o Reino.

Essencial para essas conquistas, o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC), conhecido por seus cuidados e tratamentos especializados em áreas críticas como oncologia, cardiologia, transplante de órgãos e genética, se posicionou como líder em atendimento especializado ao paciente, assumindo a responsabilidade de um futuro mais brilhante e saudável para o Reino. Por meio do seu compromisso com iniciativas pioneiras de saúde digital, programas educacionais abrangentes e novos empreendimentos de pesquisa, o hospital está remodelando a paisagem local e estabelecendo novos padrões de eficiência e acessibilidade.

Em uma era definida pelos avanços tecnológicos e com o impulso do Reino em direção à digitalização, o KFSH&RC está na vanguarda da integração digital da saúde entre seus pares locais, alavancando serviços de telemedicina de ponta, consultas virtuais e ferramentas orientadas por IA, como o ANFAL AI System, que transforma os resultados dos pacientes por meio de insights preditivos e atendimento personalizado, garantindo os melhores resultados para a satisfação do paciente.

As iniciativas de saúde digital do KFSH&RC se estendem ao tratamento de ameaças mais amplas à saúde por meio de tecnologias como Sequenciamento Genômico Completo (WGS) e Radioterapia Avançada. O hospital também foi pioneiro no transplante de órgãos, realizando o primeiro transplante de fígado totalmente robótico do mundo e introduzindo inovações na região, como a Harmony Transcatheter Pulmonary Valve (TPV), melhorando a recuperação e a experiência do paciente. Essas tecnologias facilitam planos de tratamento personalizados e melhoram a precisão e a velocidade dos diagnósticos médicos, contribuindo significativamente para a elevação dos padrões de atendimento ao paciente e uma infraestrutura de saúde sustentável e resiliente, alinhada com os objetivos do Programa de Transformação do Setor de Saúde.

O KFSH&RC continua a expandir os limites da pesquisa médica abordando desafios urgentes de saúde e contribuindo para o cenário de saúde pública da Arábia Saudita, com descobertas como o gene PfAP2-MRP, crucial para o tratamento da malária, e a identificação da nova cepa de bactérias Riyadhensis. Essas descobertas não apenas melhoraram a precisão diagnóstica, mas também facilitaram intervenções precoces, garantindo suporte oportuno e eficaz ao paciente, de acordo com os objetivos nacionais de redução da prevalência de doenças crônicas.

Esses esforços abrangentes são apoiados pelas robustas iniciativas educacionais do KFSH&RC, que preparam a próxima geração de profissionais médicos por meio de programas de treinamento e colaborações internacionais.

Reconhecido pela ‘Brand Finance’ em 2024 como a marca de saúde mais valiosa da Arábia Saudita e do Oriente Médio pelo segundo ano consecutivo, tendo ocupado o 9º lugar na Arábia Saudita e o 28º no Oriente Médio. Além disso, o KFSH&RC se destaca como o único hospital do mundo a ser classificado entre as dez marcas mais valiosas do país.

Sobre o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) é uma instituição de saúde líder no Oriente Médio, idealizada para ser a escolha ideal para todos os pacientes que procuram cuidados de saúde especializados. O hospital tem uma longa história de tratamento de câncer, doença cardiovascular, transplante de órgãos, neurociências e genética.

Em 2024, o “Brand Finance” classificou o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre como o melhor centro médico acadêmico do Oriente Médio e da África e entre os 20 melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo. Além disso, em 2024 ele foi reconhecido como um dos principais provedores de cuidado de saúde pela revista Newsweek.

Como parte da Saudi Vision 2030, um decreto real foi emitido em 21 de dezembro de 2021 visando transformar o hospital em uma entidade independente, sem fins lucrativos e de propriedade do governo, abrindo caminho para um programa abrangente de transformação com objetivo de alcançar a liderança global em cuidados de saúde por meio da excelência e inovação.

