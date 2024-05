KFSH&RC Amplia o Horizonte com um Ano de Conquistas em Três Centros de Excelência

RIADE, Arábia Saudita, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) teve um ano extraordinário nos seus três Centros de Excelência—Oncologia, Genômica e Transplante.

O Centro de Excelência em Oncologia do KFSH&RC continua a liderar a luta contra a doença no Reino. Somente neste ano, o centro tratou 25% de todos os casos de câncer da Arábia Saudita, alcançando uma taxa de recuperação geral de 50% é até de 90% em casos de leucemia. Com quase cinco décadas de serviço, o compromisso do centro em fornecer tratamentos avançados contra o câncer é evidente na adoção de tecnologias como a terapia com células T CAR e a biópsia líquida, que fornecem alternativas menos invasivas aos métodos tradicionais, juntamente com transplantes extensivos de medula óssea e técnicas revolucionárias como a Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC).

Notavelmente, o KFSH&RC alcançou um marco ao concluir mais de 100 procedimentos de terapia com células CAR T, um novo tratamento que modifica geneticamente as células imunes de um paciente para combater o câncer. Essa conquista a coloca a par com instituições renomadas que também estão avançando na terapia com células CAR-T para vários tipos de câncer no sangue e explorando aplicações expandidas por meio de ensaios clínicos e novos protocolos de tratamento. Além disso, o foco do centro em oncologia pediátrica possui uma taxa de sobrevivência de 97% em cinco anos para tumores renais e uma taxa de sobrevivência de 92% para leucemia linfoblástica aguda em crianças.

Com os rápidos avanços na medicina genômica, o KFSH&RC está adotando tecnologias de sequenciamento de última geração no atendimento ao paciente no seu Centro Genômico, revolucionando as abordagens locais e regionais para o gerenciamento de doenças. A descoberta do KFSH&RC da cepa bacteriana Stenotrophomonas Riyadhensis, facilitada pela tecnologia de sequenciamento de genoma total (WGS), contribuiu para nossa compreensão dos mecanismos de resistência a antibióticos bacterianos. Com 15.698 consultas de pacientes e mais de 5.658 genomas concluídos em 2023, o centro garante que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento sejam precisos e personalizados.

O Centro de Excelência em Transplantes de Órgãos (OTCoE) do KFSH&RC continua a ser o principal contribuinte para as atividades de transplante de órgãos no Reino, sendo responsável por 65% de todos os transplantes realizados nacionalmente. Em 2023, o OTCoE realizou 1.092 transplantes de órgãos sólidos, incluindo o primeiro transplante de fígado totalmente robótico do mundo – onde os médicos empregaram tecnologia robótica para realizar cirurgias em pacientes e doadores — uma conquista que coloca o centro na vanguarda das práticas globais de transplante.

À medida que o KFSH&RC continua a expandir os limites do que é possível na ciência médica, seus esforços não apenas inspiram, mas também impactam significativamente a comunidade global de saúde, reafirmando seu papel como líder em inovação médica e cuidados de saúde especializados.

Sobre o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) é uma instituição de saúde líder no Oriente Médio, idealizada para ser a escolha ideal para todos os pacientes que procuram cuidados de saúde especializados. O hospital tem uma longa história de tratamento de câncer, doença cardiovascular, transplante de órgãos, neurociências e genética.

Em 2024, o “Brand Finance” classificou o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre como o melhor centro médico acadêmico do Oriente Médio e da África e entre os 20 melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo. Além disso, em 2024 ele foi reconhecido como um dos principais provedores de cuidado de saúde pela revista Newsweek.

Como parte da Saudi Vision 2030, um decreto real foi emitido em 21 de dezembro de 2021 visando transformar o hospital em uma entidade independente, sem fins lucrativos e de propriedade do governo, abrindo caminho para um programa abrangente de transformação com objetivo de alcançar a liderança global em cuidados de saúde por meio da excelência e inovação.

