FreedomPay et Stripe annoncent un partenariat visant à simplifier l’harmonisation des activités de commerce pour les entreprises

PHILADELPHIE, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — FreedomPay, leader innovant dans les technologies Next Level Commerce , et Stripe, une plateforme d’infrastructure financière pour les entreprises, ont annoncé ce jour un partenariat qui permettra à pratiquement toutes les entreprises d’utiliser Stripe pour les paiements en ligne et en personne en complément de leurs outils commerciaux existants.

FreedomPay regroupe des centaines de systèmes de points de vente (POS) différents et des dizaines de dispositifs de paiement et d’intégrations commerciales sur une seule plateforme. Stripe aide les entreprises à traiter les paiements en ligne et en personne ; offre une protection avancée contre la fraude basée sur l’apprentissage automatique ; optimise les demandes d’autorisation pour les émetteurs afin d’augmenter leurs revenus ; et conserve une fiabilité de pointe. Stripe est utilisé par des millions de grandes entreprises mondiales, notamment Amazon, BMW, H&M et Unilever.

FreedomPay et Stripe s’associent pour offrir aux entreprises flexibilité et modularité (la possibilité d’ajouter Stripe à un ensemble d’outils commerciaux existant), sans nécessiter d’importantes ressources de développement.

« Pour la première fois, les entreprises peuvent avoir recours au traitement des paiements de pointe ultra-fiable de Stripe avec les centaines de systèmes de POS et avec des lecteurs de cartes tiers », déclare John Affaki, Responsable commercial du service d’acceptation des paiements chez Stripe. « Nous sommes ravis de nous associer à FreedomPay pour aider les entreprises à moderniser leurs systèmes. »

Grâce à ce partenariat, les entreprises, notamment les hôtels, les détaillants et les fournisseurs de produits alimentaires et de boissons, peuvent désormais profiter de la plateforme Stripe, y compris celles qui utilisent déjà FreedomPay. Elles pourront gérer les paiements, les programmes de fidélité, les analyses clients et bien plus encore, sur une seule et unique plateforme.

« Beaucoup des plus grandes entreprises au monde utilisent déjà FreedomPay et ont émis le souhait de voir Stripe rejoindre notre écosystème de connectivité en pleine croissance », commente Chris Kronenthal, Président de FreedomPay. « Nous sommes ravis de permettre à présent à nos commerçants de moderniser leurs systèmes et d’augmenter leurs revenus grâce à Stripe. »

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce de FreedomPay transforme les anciens systèmes et processus de paiement existants en systèmes de pointe, et permet aux commerçants de libérer la puissance des paiements. Choix privilégié pour beaucoup des plus grandes entreprises au monde dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie, de l’hébergement, des jeux, des sports et divertissements, de la restauration, de l’éducation, de la santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour offrir des performances à toute épreuve dans l’environnement très complexe du commerce international.

La société maintient un environnement de sécurité de haut niveau et s’est illustrée comme la première à obtenir la validation très convoitée du PCI Security Standards Council (Conseil des normes de sécurité du secteur des cartes de paiement) concernant la norme de chiffrement point à point P2PE/EMV (Point-To-Point/Europay Mastercard Visa) en Amérique du Nord. Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d’identité et d’analyse des données sont disponibles en boutique, en ligne et sur mobile, et sont prises en charge par une adoption rapide d’API (Application Programming Interface, ou interface de programmation d’application). La plateforme de commerce FreedomPay, qui a obtenu de nombreuses récompenses, fonctionne sur une pile technologique unique et unifiée à travers plusieurs continents, permettant aux entreprises d’offrir une expérience innovante supérieure à l’échelle mondiale. www.freedompay.com

