EBC Financial Group et le Département d’Économie de l’Université d’Oxford annoncent un épisode WERD sur la macroéconomie et le climat

OXFORD, Royaume-Uni, 25 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) est fier d’annoncer la poursuite de sa collaboration avec le Département d’Économie de l’Université d’Oxford pour l’édition 2024-2025 de la célèbre série de webinaires « What Economists Really Do » (WERD). Le prochain événement sera le premier événement WERD à proposer une discussion dédiée dans un format hybride, intitulée « Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience ». Cet événement marque également la deuxième collaboration cette année entre l’EBC et le Département d’Économie de l’Université d’Oxford, après un premier succès en mars. La collaboration actuelle d’EBC avec le Département d’Économie de l’Université d’Oxford s’appuie sur le succès de leur précédent webinaire, qui portait sur l’économie et l’évasion fiscale. Cette session avait analysé l’impact de l’évasion fiscale sur les économies mondiales et locales, soulignant l’importance de l’enseignement financier pour aborder des questions économiques complexes.

L’événement hybride aura lieu le 14 novembre 2024 au Sir Michael Dummett Lecture Theatre, Christ Church College, et réunira d’éminents leaders d’opinion pour discuter de l’intersection entre les politiques économiques et la durabilité environnementale.

Alors que les défis climatiques mondiaux s’intensifient, cet événement intervient à un moment critique où le rôle du secteur financier dans la promotion du développement durable est de plus en plus scruté. Dans le paysage économique actuel, il est essentiel d’aligner les stratégies financières avec la gestion environnementale. En sponsorisant ce prochain épisode WERD, l’EBC se concentrera sur les questions pressantes de la résilience climatique et de la croissance économique durable. La discussion du panel examinera comment les politiques macroéconomiques peuvent contribuer à relever certains des défis environnementaux les plus urgents de la planète tout en garantissant la stabilité économique. Ce dialogue opportun souligne l’engagement d’EBC à promouvoir des discussions sur la manière dont les marchés financiers peuvent mener la charge en matière de durabilité.

David Barrett, CEO of EBC Financial Group (UK) Ltd, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration continue : « Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec le Département d’Économie de l’Université d’Oxford pour le deuxième épisode de la série de webinaires “What Economists Really Do” édition 2024-2025. Cette collaboration incarne notre engagement à faire progresser la recherche universitaire et à aborder la question pressante du changement climatique à travers des perspectives macroéconomiques. Chez EBC Financial Group, nous croyons au pouvoir des partenariats stratégiques pour conduire des changements significatifs, et nous sommes fiers de soutenir un partenaire aussi estimé dans une mission collective visant à façonner un avenir plus durable. »

Banu Demir Pakel, modératrice de la session et Directrice adjointe de l’engagement externe et Professeure agrégée d’Économie a ajouté : « Nous sommes heureux d’accueillir EBC Financial Group pour parrainer un nouvel épisode spécial de “What Economists Really Do” (WERD). Dans l’épisode précédent de WERD, nous avons accueilli David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd pour discuter de “L’économie de l’évasion fiscale”, ce qui prouve à quel point les perspectives de l’industrie peuvent être inestimables dans une discussion universitaire. Forts de ce succès, nous nous réjouissons d’organiser un événement hybride de plus grande envergure avec d’autres invités du secteur, ainsi qu’une conférence majeure du Professeur Andrea Chiavari sur le thème “Macroéconomie et climat.” Le Département d’Économie est fier de faciliter des discussions et des réflexions entre le milieu universitaire et l’industrie, et nous sommes reconnaissants à EBC pour son soutien continu. Nous sommes impatients de vivre un événement prospère. »

Le Département d’Économie de l’Université d’Oxford est mondialement reconnu pour la rigueur de ses recherches universitaires et ses contributions significatives à la politique économique. Les participants recevront un aperçu précieux de la manière dont les principes macroéconomiques peuvent s’aligner sur des objectifs de croissance durable en s’appuyant sur des perspectives provenant à la fois du monde universitaire et du secteur financier. Avec des discussions qui comblent le fossé entre la théorie et la pratique, cet événement offrira une vision prospective de la manière dont les politiques économiques peuvent renforcer la résilience environnementale et garantir la stabilité économique mondiale. Les participants entendront également des leadeurs du secteur parler des mesures pratiques que les entreprises et les institutions peuvent prendre et prennent pour parvenir à une croissance durable.

Adopter une vision plus large du développement durable.

Le soutien d’EBC Financial Group à cette initiative intervient à un moment d’expansion stratégique mondiale. Avec une présence croissante sur des hubs financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour et Sydney ainsi que sur les marchés émergents d’Asie du Sud-Est, d’Amérique latine, d’Afrique et d’Inde, EBC s’engage à proposer aux marchés locaux des solutions financières solides et durables. En s’engageant auprès d’institutions universitaires telles que le Département d’Économie de l’Université d’Oxford, EBC vise à renforcer son rôle de catalyseur de changement positif dans les régions traditionnellement mal desservies par les grandes institutions financières.

Cette année, les recettes de l’événement WERD serviront à soutenir le Département et son objectif de produire une recherche de pointe et un enseignement de classe mondiale. L’inscription à l’événement est désormais ouverte, offrant un accès à la fois en personne et en ligne pour répondre aux besoins d’un public mondial. Pour réserver votre place, veuillez cliquer sur ce lien.

À propos d’EBC Financial Group :

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est réputé pour sa gamme complète de services qui comprend le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. EBC Financial Group a rapidement établi sa position en tant que société de courtage d’envergure mondiale, avec une forte présence sur des hubs financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Sydney, les Îles Caïmans ainsi que sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde. EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du monde.

Reconnu par de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des Îles Caïmans, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés qui témoignent de plus de 30 ans d’expérience approfondie dans des institutions financières majeures, ayant habilement navigué à travers des cycles économiques importants, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec le plus grand sérieux qu’il mérite.

EBC est le partenaire officiel du FC Barcelone pour les opérations de change, proposant des services spécialisés dans des régions telles que l’Asie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Océanie. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la Fondation pour les Nations Unies dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. EBC soutient, depuis février 2024, la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

