Le CGTN a publié un article sur le deuxième anniversaire de l’Initiative pour la civilisation mondiale proposée par le président chinois Xi Jinping, qui est plus que jamais d’actualité dans le contexte d’incertitudes, de bouleversements et de divisions que nous connaissons aujourd’hui. Cet article, qui présente les efforts déployés par la Chine vis-à-vis de la mise en œuvre de l’Initiative ainsi que les points de vue d’experts et de chercheurs, met en exergue le respect de la Chine envers la diversité des civilisations. Cela fait de ce pays un modèle de premier plan dans la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde.

PÉKIN, 16 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Il y a deux ans, le président chinois Xi Jinping a présenté l’Initiative pour la civilisation mondiale (ICM), appelant au respect de la diversité culturelle, à la promotion des valeurs humaines communes, à la préservation et à l’innovation des civilisations, ainsi qu’au renforcement des échanges internationaux entre les peuples.

Dans le monde d’aujourd’hui, où règnent incertitudes, bouleversements et divisions, l’Initiative est plus que jamais d’actualité.

Face à la montée des tendances antimondialisation, Elias Jabbour, professeur à la faculté des sciences économiques de l’université d’État de Rio de Janeiro, a souligné l’importance croissante de l’ICM. Selon lui, l’approche inclusive de la Chine en matière de diversité constitue un exemple pour le monde entier. À l’heure où certaines nations autoproclamées « civilisées » procèdent à des déportations et à des rapatriements massifs, l’accent mis par la Chine sur le respect mutuel et les échanges culturels contraste fortement avec le contexte actuel, a déclaré le professeur, tout en saluant l’ambition de l’ICM visant à promouvoir la coexistence de plusieurs civilisations sans imposer les valeurs d’une nation à une autre.

Orienter le monde vers la paix

Lorsque Xi Jinping a proposé l’ICM à l’occasion de la réunion de haut niveau du PCC en dialogue avec les partis politiques mondiaux en mars 2023, il a cité un proverbe chinois : « Une seule fleur ne fait pas le printemps, alors que cent fleurs épanouies apportent le printemps au jardin », afin de souligner la vitalité de la diversité culturelle et la nécessité d’accueillir une multitude de civilisations pour bâtir un monde harmonieux.

« Les nations se doivent de défendre les principes d’égalité, d’apprentissage mutuel, de dialogue et d’inclusion entre les civilisations. Elle doivent également faire en sorte que les échanges culturels transcendent l’éloignement, que l’apprentissage mutuel transcende les affrontements et que la coexistence transcende les sentiments de supériorité », a déclaré Xi Jinping.

L’engagement de la Chine en faveur du dialogue entre les civilisations a été reconnu plus tard en juin, lorsque les Nations unies ont adopté une résolution proposée par la Chine, désignant le 10 juin comme la Journée internationale du dialogue entre les civilisations. Un envoyé chinois auprès des Nations unies, Fu Cong, a déclaré que cette Initiative visait à recentrer l’attention mondiale sur le dialogue interculturel à un « moment critique ».

« Si vous regardez tout autour de vous, vous constatez qu’il y a beaucoup de différends, de conflits, voire de guerres. On assiste également à une montée de l’intolérance, de l’extrémisme et du populisme. Tous ces phénomènes trouvent leur origine dans les différences ou le manque de compréhension entre les cultures et les religions », a déclaré M. Cong.

Un sondage du CGTN réalisé auprès de 15 574 personnes dans 40 pays et régions, publié en mars 2023, a révélé que 80,3 % des personnes interrogées considéraient que la présence de plusieurs civilisations était bénéfique au développement mondial ; 85 % croient en la construction d’un avenir commun grâce à la tolérance et à la coopération, tandis que 89,6 % appellent à davantage de dialogue et d’ouverture, ce chiffre atteignant 93,7 % dans les pays en voie de développement.

Les actes en disent plus long que les paroles

La Chine n’est pas seulement un défenseur, mais aussi un véritable architecte de l’avenir.

En novembre 2023, Pékin a accueilli la première Conférence mondiale sur les civilisations classiques, au cours de laquelle plus de 400 experts se sont engagés dans des discussions concernant les civilisations classiques. Cette conférence a été l’occasion d’encourager les nations à puiser leur sagesse dans les traditions anciennes, afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Depuis lors, la Chine a organisé des forums internationaux tels que le Forum Nishan sur les civilisations mondiales et la Conférence internationale sur la langue chinoise, qui réunissent des universitaires, des décideurs politiques et des experts culturels afin d’analyser les valeurs communes.

La préservation de la culture constitue l’un des principaux aspects de l’engagement de la Chine en faveur de l’Initiative. L’Axe central de Pékin, un complexe architectural historique datant de la dynastie Yuan (1271–1368), a été officiellement inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2024. La même année, la Fête du Printemps chinois a été ajoutée à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Ces étapes témoignent de la volonté de la Chine de sauvegarder et de promouvoir son riche patrimoine culturel sur la scène internationale.

Le pays a activement exploré et promu des éléments de la culture chinoise traditionnelle, dévoilant tout son charme sur la scène internationale. Que ce soit le film d’animation Ne Zha 2 qui arrive en tête du box-office mondial des films d’animation, le jeu vidéo Black Myth: Wukong qui gagne en popularité internationale ou le spectacle de danse dramatique Wing Chun qui connaît un succès retentissant sur les scènes étrangères, la Chine ne cesse d’innover en matière de patrimoine culturel.

Elle s’efforce également de renforcer les échanges entre les peuples. Au cours de l’année écoulée, des groupes d’étudiants de villes telles que Dallas, Houston, New York et San Francisco se sont rendus en Chine pour visiter des universités, des entreprises et des sites emblématiques, conformément à l’engagement pris par le président Xi Jinping en 2023 d’inviter 50 000 étudiants sur une période de cinq ans. Afin de promouvoir les échanges culturels, la Chine a coorganisé, ces dernières années, des « années du tourisme » avec plusieurs pays. À la fin de l’année 2024, la Chine avait étendu sa politique d’exemption de visa à 29 pays, dont la France, l’Allemagne et l’Italie, facilitant ainsi l’établissement de nouvelles relations mondiales.

