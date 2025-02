Boulder Imaging développe la première technologie conforme à la norme CDI2 destinée aux banques centrales

LOUISVILLE, Colo., 12 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Boulder Imaging, un leader dans les solutions de vision industrielle et d’intelligence artificielle, est fier d’annoncer la mise sur le marché du premier logiciel au monde conforme à la norme Common Detector Interface 2 (CDI2). Ce logiciel pionnier, associé aux capteurs Authentix GemVision et aux algorithmes de traitement d’image et de conditionnement, est conçu pour assurer une rapidité et une précision sans précédent dans l’authentification et l’évaluation de la qualité des billets de banque.

La norme CDI2 (Common Detector Interface 2), établie par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, constitue une avancée significative pour les banques centrales du monde entier. Cette solution de pointe permet de standardiser l’inspection des billets de banque, de réduire le gaspillage de monnaie, d’optimiser la qualité et de réduire l’impact sur l’environnement en augmentant la durée de vie des billets en circulation.

Non seulement le logiciel de Boulder Imaging est conforme à la norme CDI2, mais il dépasse également les exigences dans de nombreux domaines. Ce logiciel évalue la qualité de chaque billet à une vitesse de 40 billets par seconde, soit plus de 140 000 billets par heure, avec un taux de précision supérieur à 99,99 %. Cet engagement en matière d’excellence est validé par la certification Intergraf de la société, qui garantit la conformité aux normes internationales les plus strictes du secteur des billets de banque et de la sécurité.

Don Mills, Président et directeur d’exploitation chez Boulder Imaging, a déclaré : « Grâce au dynamisme de Boulder Imaging, la norme CDI2 est passée d’une caractéristique technique à une réalité opérationnelle, augmentant ainsi le rendement et réduisant les coûts pour les banques centrales ». « Nous restons déterminés à fournir des outils innovants assurant rapidité, précision et évolutivité pour les années à venir ».

L’adoption de CDI2 par l’ensemble du secteur devrait révolutionner la gestion des devises, en permettant aux banques centrales de sélectionner les technologies de détection les plus adaptées auprès de multiples fournisseurs. Alors que le secteur des billets de banque adopte cette nouvelle norme, Boulder Imaging est bien placé pour fournir des solutions flexibles et personnalisables, permettant aux banques centrales d’optimiser leurs processus de gestion des billets de banque et de répondre aux futures exigences en matière de sécurité et de matériaux pour les billets de banque de la prochaine génération.

Pour en savoir plus, consultez le site www.boulderimaging.com/banknote

À propos de Boulder Imaging

Fondée en 1995, Boulder Imaging développe et fournit des solutions innovantes en matière de vision industrielle et d’intelligence artificielle qui révolutionnent le contrôle qualité. Grâce à sa vitesse, sa précision et son évolutivité sans précédent, ses systèmes d’inspection permettent de relever les défis les plus complexes dans des secteurs tels que les matériaux architecturaux, l’automobile, les énergies renouvelables, les papiers sécurisés et les billets de banque. Boulder Imaging, dont le siège est situé dans le Colorado (États-Unis), s’engage à développer la technologie de la vision industrielle pour répondre aux besoins complexes en matière de contrôle dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.boulderimaging.com.

À propos d’Authentix

En tant qu’autorité en matière de solutions d’authentification, Authentix apporte une visibilité et une traçabilité accrues aux chaînes d’approvisionnement mondiales complexes d’aujourd’hui. Depuis plus de 25 ans, Authentix fournit à ses clients des solutions physiques et logicielles pour détecter, atténuer et prévenir la contrefaçon et d’autres activités commerciales illicites pour les devises, les produits soumis à accises et les produits de consommation de marque. Les capteurs CDI2 constituent la cinquième génération de capteurs à grande vitesse commercialisés par Authentix auprès des banques centrales. Grâce à un modèle de partenariat éprouvé et à une expertise sectorielle, les clients bénéficient d’une conception de solution personnalisée, d’une mise en œuvre rapide, d’un engagement des consommateurs et d’une gestion complète du programme afin de garantir la sécurité des produits, la protection des revenus et la confiance des consommateurs dans les marques mondiales les plus connues sur le marché. Authentix, Inc., dont le siège social est situé à Addison, au Texas (États-Unis), dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, au service de clients du monde entier. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.authentix.com. Authentix® est une marque déposée de Authentix, Inc.

INFORMATIONS DE CONTACT

Tawney Eisenbraun

Directrice du marketing et de la communication

[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9356665