Bitget prend désormais en charge le stablecoin de PayPal (PYUSD) sur la blockchain Solana

VICTORIA, Seychelles, 23 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la première plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies et société Web3, propose désormais la prise en charge du stablecoin PYUSD de PayPal sur la blockchain Solana, augmentant ainsi la disponibilité des tokens multichaînes. Cette mesure permet des transactions fluides de PYUSD sur les réseaux Solana et Ethereum, facilitant ainsi son utilisation dans l’écosystème Bitget au sens large.

L’infrastructure de Solana est conçue pour gérer rapidement de gros volumes de transactions à moindre coût , ce qui en fait une plateforme attrayante pour les stablecoins tels que PYUSD. Grâce à sa réputation croissante de réseau privilégié pour les activités liées aux stablecoins, Solana offre un environnement efficace et évolutif qui s’aligne sur les exigences des systèmes de paiement numérique. L’intégration de PYUSD dans Solana multiplie les options pour les utilisateurs en leur permettant de réaliser des transactions sur plusieurs réseaux de blockchain. Cette étape devrait renforcer la position de Solana sur le marché des stablecoins, en étayant davantage son rôle dans l’alimentation des transactions financières et d’autres services basés sur la blockchain. En accroissant la disponibilité de PayPal USD sur Solana, de nouvelles opportunités s’offrent aux consommateurs et aux entreprises, en particulier dans les domaines où la rapidité et la rentabilité des transactions sont cruciales.

L’un des principaux avantages du PYUSD par rapport à d’autres stablecoins réside dans son potentiel d’accessibilité et d’adoption par les utilisateurs. La présence mondiale de PayPal ainsi que sa base d’utilisateurs confèrent à PYUSD un avantage unique. Grâce au vaste réseau de PayPal, intégrant des millions de commerçants et de consommateurs dans le monde entier, PYUSD est en mesure de se développer rapidement et de devenir une alternative de premier plan dans le domaine des stablecoins. En outre, l’intégration de PYUSD sur des plateformes telles que Bitget permet de tirer parti de l’intérêt des particuliers et des institutions pour les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires.

Le référencement du stablecoin de PayPal, PYUSD, sur Bitget est un développement significatif à la fois pour la plateforme et pour ses utilisateurs. PayPal comptant parmi les noms les plus connus de la finance mondiale, son entrée sur le marché des stablecoins avec PYUSD instaure une certaine confiance en vue d’une adoption par le grand public. Bitget se consacre à l’innovation et à l’optimisation continues et s’efforce de proposer aux utilisateurs des services d’échange efficaces et accessibles. Bitget répond à la demande en produits cryptographiques plus flexibles, et permet à ses 30 millions d’utilisateurs de gérer et de diversifier leurs portefeuilles grâce aux technologies émergentes et aux nouveaux stablecoins.

Pour commencer à trader le PYUSD, rendez-vous ici .

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 25 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et régions, la plateforme d’échange Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité pionnière de copy trading et à d’autres solutions de trading. Anciennement connue sous le nom de BitKeep, la société Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui offre un ensemble de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, notamment la fonctionnalité de portefeuille, le swap, la place de marché NFT, le navigateur DApp, et bien plus encore. Bitget incite les individus à adopter la crypto grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et les athlètes nationaux turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or en boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

Pour en savoir plus, consultez : Site Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e3142f2-b67f-4ac5-9b2e-b88ff0474e46

GlobeNewswire Distribution ID 1000987935