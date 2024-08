BASF Catalysts India Private Limited inaugura novo laboratório de PD&A para soluções de controle de emissões automotivas

CHENNAI, Índia, Aug. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A BASF Catalysts India Private Limited (BCIL), uma subsidiária da BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), inaugurou um novo laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação (RD&A) na sua unidade em Mahindra World City, Tamil Nadu, Chennai. O investimento estratégico está focado no desenvolvimento de catalisadores de controle de emissões adaptados às necessidades únicas do mercado automotivo indiano.

“Este novo laboratório de PD&A permitirá o desenvolvimento de formulações de catalisador específicas do mercado que atendam às necessidades exclusivas do mercado indiano com agilidade e flexibilidade”, disse Saeed Alerasool, Vice-Presidente Sênior de PD&A da ECMS. “Com esse investimento, a ECMS fica bem posicionada para ajudar nossos clientes a responder às mudanças resultantes da diversificação de combustível, bem como aos requisitos mais rigorosos de emissões do cano de descarga, e garante o nosso preparo para apoiar futuras tecnologias automotivas.”

A abertura do novo laboratório é um passo fundamental alinhado à evolução da indústria automotiva da Índia e ao foco do governo indiano na diversificação das fontes de combustível, incluindo a adoção adicional de Gás Natural Comprimido (GNC) e biocombustíveis renováveis e hidrogênio. Isso exige que os Fabricantes de Equipamentos Originais locais produzam veículos flex capazes de funcionar com qualquer mistura de biocombustível e gasolina. Além disso, os próximos requisitos mais rigorosos de emissões representam novos desafios para as montadoras na Índia.

“Com este novo laboratório na nossa unidade de Chennai, a BCIL é capaz de fornecer suporte total aos nossos clientes, desde o desenvolvimento inicial do catalisador até a entrega final do produto”, disse Sujan Saha, Chefe de Negócios da Índia e Chefe do Sudeste Asiático, Catalisadores de Emissões Móveis. “Isso também aumenta nossa capacidade local de atender mais rapidamente as necessidades específicas dos clientes indianos.”

Dirk Bremm, Presidente e CEO da ECMS (frente à direita) e Saeed Alerasool, Vice-Presidente Sênior de PD&A para ECMS (frente à esquerda), inauguraram o novo laboratório de PD&A em Chennai, Índia. Eles foram acompanhados por outros líderes de ECMS, incluindo Daniel Wussow, Vice-Presidente Sênior de Catalisadores de Emissões Móveis (meio à esquerda) e Sujan Saha, Chefe de Negócios da Índia e Chefe do Sudeste Asiático, Catalisadores de Emissões Móveis (à esquerda de Saeed).

Sobre a BASF Catalysts India Private Limited

A BASF Catalysts India Private Limited (BCIL), subsidiária indiana da BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), é provedora líder de catalisadores para o mercado automotivo indiano. Com o início das suas operações em 1998, a BCIL foi pioneiro na indústria de emissões automotivas com a primeira fábrica de catalisadores na Índia. A BCIL fabrica e fornece catalisadores de controle de emissões para o mercado automotivo a partir da sua unidade em Mahindra World City, ao sul de Chennai. A pesquisa e o desenvolvimento de catalisadores de emissões móveis são apoiados por seis centros globais de PD&A em ECMS.

Sobre BASF a Environmental Catalyst and Metal Solutions

Aproveitando sua profunda experiência como líder global em catálise e metais preciosos, a BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) atende clientes em muitos setores, incluindo automotivo, aeroespacial, qualidade do ar interno, semicondutores e economia de hidrogênio, e fornece serviços de ciclo completo com sua oferta de comércio e reciclagem de metais preciosos. Com foco nas soluções circulares e sustentabilidade, a ECMS está comprometida em ajudar nossos clientes a criar um mundo mais limpo e sustentável. O nosso novo objetivo de proteger os elementos da vida nos inspira a criar soluções sempre novas. A ECMS opera em 16 países, conta com mais de 4.500 funcionários e 21 locais de produção.

Contato de Relações com a Mídia

Helence Zhang

Telefone: +86 19121028317

joy.zhang@basf-catalystsmetals.com Contato Adicional

Bonnie Lou

Telefone: +86 18521573405

bonnie.lou@basf-catalystsmetals.com BASF (Shanghai) Management Co., Ltd.,

No. 239 Luqiao Road

201206 Xangai, China

www.basf.com/ecms

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cdbcd46-d725-4405-a875-3bfdf55aeabe



GlobeNewswire Distribution ID 9198678