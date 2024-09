Akur8 élargit son champ d’action avec l’acquisition stratégique de la solution de reserving Arius®

Akur8 acquiert Arius L’équipe dirigeante d’Akur8 et d’Arius L’équipe dirigeante d’Akur8 et d’Arius et la légende serait “PDG Samuel Falmagne et CCO Brune de Linares d’Akur8, avec les hauts dirigeants Ken Scalf, directeur de la solution logicielle d’assurance IARD et Charles Hoffman, directeur et directeur du développement logiciel d’Arius.

Akur8 intègre la meilleure solution de reserving pour une innovation inégalée.

PARIS, NEW YORK et ATLANTA, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Akur8, la solution de tarification assurantielle de nouvelle génération, est fière d’annoncer l’acquisition d’Arius®, un logiciel de reserving IARD primé. Reconnu pour ses outils et ses méthodologies innovants, Arius® aide les assureurs et réassureurs à mieux gérer les risques et à optimiser leurs performances financières. Forte d’une solide présence aux États-Unis et d’une réputation d’excellence, Arius compte dans son portefeuille 150 clients dans le domaine de l’assurance et du conseil et plus de 1 500 utilisateurs. Plus d’un tiers de ces clients sont des assureurs de premier plan aux États-Unis et au Canada, ce qui témoigne de son solide ancrage dans les segments de marché dits “Tier 1” et “Tier 2”. Arius® est une plateforme de confiance pour les assureurs, offrant des solutions de reserving complètes faisant figure de référence dans la profession.

L’acquisition d’Arius® auprès de Milliman, Inc, un leader mondial des solutions actuarielles, technologiques et de gestion des risques, enrichit le portefeuille de produits d’Akur8 en introduisant une plateforme actuarielle innovante, renforçant ainsi considérablement la valeur apportée aux compagnies d’assurance à l’échelle mondiale. En combinant les forces d’Akur8 Pricing et d’Akur8 Reserving, les compagnies d’assurance non-vie pourront considérablement accélérer, perfectionner et fiabiliser leurs processus actuariels, grâce à une suite d’outils complète et optimisée pour répondre aux besoins des actuaires et des souscripteurs.

Commentaires des dirigeants

Samuel Falmagne, CEO d’Akur8

« Le secteur de l’assurance fait face à des défis de plus en plus complexes, nécessitant des solutions sophistiquées. Les actuaires et professionnels de l’assurance doivent naviguer dans des environnements réglementaires en constante évolution, garantir un reserving adéquat, tout en gérant les risques et en maintenant la profitabilité. L’acquisition d’Arius répond parfaitement à ces enjeux et marque une étape cruciale pour Akur8. Elle renforce notre position sur le marché, élargit notre portefeuille de produits et notre base de clients, tout en consolidant notre relation avec Milliman. Notre vision est de créer une plateforme de tarification et de reserving nouvelle génération, entièrement intégrée, qui redéfinit les meilleures pratiques actuarielles en combinant les forces d’Akur8 Pricing et d’Arius. Nous offrirons ainsi une plateforme complète, la meilleure de sa catégorie, capable d’améliorer les performances et la compétitivité des assureurs. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe d’Arius au sein de la famille Akur8 et sommes convaincus qu’ensemble, nous offrirons une valeur accrue à nos clients. »

Ken Scalf, Principal, P&C Insurance Software Solution chez Arius®

« Cette acquisition réunit la solide expérience d’Arius en matière de reserving et les techniques de pointe d’Akur8 en matière de tarification, ce qui nous permet d’offrir à nos clients des solutions plus complètes et plus novatrices. Ensemble, nous pouvons mener des avancées significatives dans le domaine de l’actuariat et mieux répondre aux besoins changeants des assureurs du monde entier. »

Charles Hoffman, Principal & Director of Software Development chez Arius®

« En unissant nos forces avec Akur8, Arius pourra bénéficier de leur expertise en matière de SaaS et d’IA, ce qui accélérera le développement de nos produits et apportera plus d’innovation à nos clients. Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau chapitre ensemble. »

Dermot Corry, CEO de Milliman

« Nous travaillons avec Akur8 depuis cinq ans dans le cadre du développement de son outil de tarification et, au cours de cette collaboration, nous avons constaté qu’il existait une opportunité importante d’associer Arius au logiciel de tarification d’Akur8 », a déclaré Dermot Corry, CEO de Milliman. « Il s’agit d’une extension naturelle de la relation existante entre Milliman et Akur8, qui devrait se traduire par des avantages pour nos clients communs. Nous sommes particulièrement reconnaissants des contributions de nos collègues d’Arius et nous leur souhaitons bonne chance au sein de l’équipe impressionnante d’Akur8. Milliman a augmenté sa participation au capital d’Akur8 dans le cadre de la transaction. »

A propos d’Akur8

Avec cette nouvelle acquisition, Akur8 travaille avec plus de 250 clients dans plus de 40 pays, notamment les assureurs IARD mondiaux tels que AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine et MS&AD ; les assureurs IARD professionnels et spécialisés TMNAS, FCCI, NEXT, Canopius et Canal ; et les assureurs IARD des particuliers et des entreprises Sura, Mutua Madrilena, Phoenix, GNP Matmut et Western Reserve Group. Plus de 3 000 actuaires utilisent Akur8 quotidiennement pour élaborer leurs modèles de tarification et leurs projections de provisions dans toutes les branches d’activité.

A propos de Milliman

Milliman est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions actuarielles, technologiques et de gestion des risques. Ses capacités de conseil et d’analyse avancée couvrent les domaines de la santé, de l’assurance IARD, de l’assurance vie, des services financiers et des avantages sociaux. Fondée en 1947, Milliman est une société indépendante qui possède des bureaux dans les principales villes du monde. Visitez milliman.com.

