ABS approuve le système d’alimentation en carburant à l’ammoniac de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

HOUSTON et TEMECULA, Californie, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ABS a accordé une approbation de principe (AIP) pour un nouveau système d’alimentation en carburant à l’ammoniac proposé par Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, qui fait partie de la division industrielle de Nikkiso Co, Ltd.

Le système d’alimentation en carburant à l’ammoniac est doté de pompes à haut rendement et d’un système intégré de gestion du carburant. Il peut être utilisé dans des applications maritimes telles que pour les navires marchands. ABS a procédé à des examens de la conception selon les exigences de classification et de la loi.

« L’ammoniac promet d’être l’un des principaux carburants de substitution de la transition énergétique. Outre notre excellence en matière de sécurité, notre grande expertise technique dans le domaine des carburants alternatifs et de la conception des moteurs fait de nous l’organisme de classification idéal pour des projets innovants tels que celui de Nikkiso », a déclaré Patrick Ryan, vice-président principal et directeur de la technologie d’ABS.

ABS offre des services de pointe dans les applications de l’ammoniac comme carburant marin, ainsi que d’autres sources d’énergie alternatives. En savoir plus ici .

« En tant que leader mondial des systèmes de ravitaillement en GNL maritimes, Nikkiso possède l’expérience et l’expertise nécessaires pour aider ses clients à passer en toute sécurité à un carburant à base d’ammoniac à faible teneur en carbone », a déclaré Konstantinos Fakiolas, directeur de la division maritime de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. « Le système d’alimentation en carburant à l’ammoniac de Nikkiso est conçu selon des principes de redondance, de fiabilité et de robustesse accrues, avec les normes de sécurité les plus élevées pour limiter les fuites et les écoulements ».

Légende : Sur la photo figurent (de gauche à droite), Vassilios Kroustallis, vice-président principal d’ABS, Global Business Development ; Konstantinos Fakiolas, responsable de la division maritime de Nikkiso CE&IG ; Patrick Ryan, vice-président principal d’ABS et directeur de la technologie ; et Joseph Pak, président de l’infrastructure énergétique et des projets stratégiques de Nikkiso CE&IG.

À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) est un fournisseur de premier plan d’équipements, de technologies et d’applications cryogéniques pour les secteurs de l’énergie propre et des gaz industriels. Le Groupe emploie plus de 1 600 personnes dans 22 pays sous la direction de Cryogenic Industries, Inc. en Californie du Sud, aux États-Unis, qui est une filiale à 100 % de Nikkiso Co., Ltd. (TSE : 6376).

À propos d’ABS

ABS est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de classification et de conseil technique pour les industries maritimes et offshore, et s’engage à établir des normes de sécurité et d’excellence en matière de conception et de construction. ABS travaille avec l’industrie et les clients pour mettre au point des mesures de conformité précises et rentables, des performances optimisées et une efficacité opérationnelle pour les actifs maritimes et offshore, en mettant l’accent sur les applications pratiques et sécurisées des technologies de pointe et des solutions numériques.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service des relations avec les médias d’ABS : jmire@eagle.org ou le service des relations avec les médias de Nikkiso CE&IG : pr@nikkisoceig.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb

GlobeNewswire Distribution ID 9248727