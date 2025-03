Quantexa révèle une ère d’intelligence décisionnelle de nouvelle génération basée sur l’IA à la QuanCon25

Le leader britannique de l’IA fait une série d’annonces à l’occasion de la QuanCon25 qui aideront ses clients et partenaires à capitaliser sur la révolution opérationnelle des données et de l’IA

LONDRES, 07 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui une série de mises à jour et de lancements innovants sur sa plateforme lors de la QuanCon25, son événement annuel réunissant ses clients et partenaires. C’est au Tobacco Dock de Londres, où se tenait l’événement, que Quantexa a souligné son engagement continu à aider ses clients à préparer leurs données aux technologies de l’IA, à briser les silos organisationnels et à transformer la prise de décision à l’ère de l’IA.

Une nouvelle ère pour l’intelligence décisionnelle

Au cœur des innovations de Quantexa se trouve sa plateforme d’intelligence décisionnelle, où son approche de la structure contextuelle aide les clients à :

Unifier leurs données fragmentées à l’aide d’une technologie de pointe en matière de résolution d’entités et de graphes.

à l’aide d’une technologie de pointe en matière de résolution d’entités et de graphes. Enrichir leurs données avec des informations contextuelles essentielles afin de créer une représentation concrète de l’impact des relations et des connexions entre les données sur une organisation.

afin de créer une représentation concrète de l’impact des relations et des connexions entre les données sur une organisation. Donner à leurs organisations les moyens d’exécuter des analyses contextuelles qui renforcent les efforts d’IA générative de manière à favoriser une prise de décision plus intelligente et plus transformatrice à tous les niveaux de l’entreprise.

Dan Higgins, directeur des produits chez Quantexa, a également annoncé de nouvelles fonctionnalités de la plateforme d’intelligence décisionnelle, notamment :

Des analyseurs de langage avancés : ces analyseurs prennent désormais en charge les scripts non latins tels que le japonais, avec à l’horizon des fonctionnalités pour le chinois et l’arabe, ce qui permet aux organisations de traiter facilement des données multilingues.

ces analyseurs prennent désormais en charge les scripts non latins tels que le japonais, avec à l’horizon des fonctionnalités pour le chinois et l’arabe, ce qui permet aux organisations de traiter facilement des données multilingues. Des graphes de connaissances évolutifs : capables de connecter plus d’un milliard de nœuds, ces graphes fournissent des informations détaillées sur les risques cachés et les opportunités de croissance.

capables de connecter plus d’un milliard de nœuds, ces graphes fournissent des informations détaillées sur les risques cachés et les opportunités de croissance. Des streamings d’entités en temps réel : ils fournissent des informations actualisées pour la détection de la fraude, la connaissance du client (KYC) et la gestion des données de référence (MDM) grâce à une solution de streaming de données à très haut volume.

ils fournissent des informations actualisées pour la détection de la fraude, la connaissance du client (KYC) et la gestion des données de référence (MDM) grâce à une solution de streaming de données à très haut volume. Des expériences utilisateur améliorées : L’interface de recherche et de localisation remaniée permet aux utilisateurs d’interagir avec la plateforme dans leur langue maternelle, ce qui réduit les délais d’intégration et stimule l’engagement.

Higgins a également donné un aperçu des innovations importantes de la plateforme prévues pour 2025, avec notamment :

Une meilleure prise en charge des formats de données non structurées et étendues

Un nouveau pipeline de traitement du langage naturel (NLP) pour gérer et analyser les données non structurées à grande échelle et dans plusieurs langues.

pour gérer et analyser les données non structurées à grande échelle et dans plusieurs langues. Des informations contextuelles extraites de documents internes , qui intègrent des données non structurées issues de rapports de veille stratégique, de renseignements open source (OSINT) et de contenus d’actualité.

, qui intègrent des données non structurées issues de rapports de veille stratégique, de renseignements open source (OSINT) et de contenus d’actualité. Une capacité à exploiter la distillation et le réglage fin de manière à offrir des performances LLM à grande échelle avec l’efficacité de petits modèles locaux.

De nouvelles fonctionnalités en matière de gestion des flux de travail et de gestion des cas

Un nouveau générateur de flux de travail de bout en bout qui permet d’améliorer les processus de prise de décision avec cohérence et traçabilité et de manière collaborative.

qui permet d’améliorer les processus de prise de décision avec cohérence et traçabilité et de manière collaborative. Une capacité de rationalisation des processus pour des cas d’utilisation tels que la gérance des données, les décisions de remontée de l’information, le dépôt des rapports d’activité suspecte (SAR), et le traitement des réclamations.

pour des cas d’utilisation tels que la gérance des données, les décisions de remontée de l’information, le dépôt des rapports d’activité suspecte (SAR), et le traitement des réclamations. Une conception destinée aux environnements hautement réglementés intégrant des capacités d’alerte et de reporting améliorées.

Une révolution en matière de gestion des données

Évolution des méthodes traditionnelles vers une structure contextuelle moderne qui fournit des données fiables, actuelles et universellement accessibles.

vers une structure contextuelle moderne qui fournit des données fiables, actuelles et universellement accessibles. Évaluation de la qualité optimisée par l’IA et analyse automatisée des causes profondes pour les données sources critiques.

Génération d’un impact tangible sur les entreprises

Pour comprendre son retour sur investissement (ROI), Quantexa a commandé une étude d’impact économique total auprès du cabinet d’analyse de premier plan Forrester et d’un portefeuille diversifié de clients couvrant les secteurs de la banque, de l’assurance, des télécommunications et du secteur public. L’étude a révélé que la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a apporté des avantages mesurables par cas d’utilisation, notamment :

Près de 8 millions de dollars d’économies en termes d’efficacité dans la gestion des données.

d’économies en termes d’efficacité dans la gestion des données. Environ 15 millions de dollars en termes d’efficacité opérationnelle.

en termes d’efficacité opérationnelle. Plus de 19 millions de dollars d’économies liées à la réduction des risques et à la conformité.

Le fondateur et PDG de Quantexa, Vishal Marria, a déclaré : « Ces résultats démontrent que lorsque vos données sont fiables et contextuelles, elles favorisent une meilleure prise de décision et ont un impact significatif sur les résultats à l’ère de l’IA. »

Repousser les limites avec l’IA et les solutions cloud

Deux annonces majeures ont encore renforcé le leadership de Quantexa en matière d’intelligence décisionnelle :

Q Assist : cette suite de solutions d’IA générative sensible au contexte et spécialement conçue pour démocratiser l’accès à des données fiables, améliorer la prise de décision et fournir des informations en temps réel aux équipes de première ligne sera disponible en accès anticipé en avril 2025.

cette suite de solutions d’IA générative sensible au contexte et spécialement conçue pour démocratiser l’accès à des données fiables, améliorer la prise de décision et fournir des informations en temps réel aux équipes de première ligne sera disponible en en avril 2025. Quantexa Cloud : cette suite complète de solutions SaaS natives conçues pour le secteur, lancée avec Quantexa Cloud AML sur Microsoft Azure , est disponible en version préliminaire pour les clients . Développée en étroite collaboration avec des banques communautaires et de taille moyenne aux États-Unis, cette solution innovante rationalise et modernise les flux de travail de lutte contre le blanchiment d’argent afin de raccourcir les délais de rentabilisation et de renforcer la conformité.

cette suite complète de solutions SaaS natives conçues pour le secteur, lancée avec , est disponible en . Développée en étroite collaboration avec des banques communautaires et de taille moyenne aux États-Unis, cette solution innovante rationalise et modernise les flux de travail de lutte contre le blanchiment d’argent afin de raccourcir les délais de rentabilisation et de renforcer la conformité. Jamie Hutton, directeur technique de Quantexa, a présenté des démonstrations en direct qui illustrent la manière dont ces solutions révolutionnent la détection des délits financiers et l’intelligence opérationnelle en connectant des sources de données disparates de manière à obtenir des informations exploitables.

Renforcement des partenariats stratégiques

Quantexa a également souligné l’intensification de son partenariat avec Microsoft. Cette collaboration a en effet permis de fournir des solutions industrielles transformatrices sur Azure Marketplace. Les principales initiatives sont notamment les suivantes :

Le lancement public et privé de la version préliminaire de Quantexa Unify Workload for Microsoft Fabric , qui permet aux organisations d’améliorer la qualité de leurs données et d’éliminer les silos dans une plateforme unifiée et évolutive.

, qui permet aux organisations d’améliorer la qualité de leurs données et d’éliminer les silos dans une plateforme unifiée et évolutive. Des témoignages de clients de renom, dont HSBC, Novobanco et RSA, qui exploitent la technologie de Microsoft et de Quantexa afin d’accélérer leurs parcours de transformation des données et d’optimisation par l’IA.

Perspectives d’avenir : le lancement de Q Labs

Quantexa a annoncé le lancement officiel de Q Labs. Ce hub dédié vise à accélérer la concrétisation d’idées révolutionnaires et à fournir un parcours allant du concept à la commercialisation, notamment en explorant les technologies émergentes, en accélérant l’innovation produit et en résolvant les défis complexes des clients.

Q Labs développe actuellement plusieurs projets passionnants, dont notamment :

Simulation Lab : ce projet vise à aider les entreprises à modéliser des scénarios réels avant de prendre des décisions majeures.

: ce projet vise à aider les entreprises à modéliser des scénarios réels avant de prendre des décisions majeures. Supply Chain Intelligence : ce projet exploite l’IA dans le but de créer des chaînes d’approvisionnement plus intelligentes et plus résilientes.

Parsa Ghaffari, responsable de l’innovation produit, a déclaré : « Grâce à une collaboration étroite avec nos services d’ingénierie et de GTM, nous transformons des idées révolutionnaires en solutions concrètes, accélérant ainsi plus que jamais la mise en œuvre des projets de nos clients et partenaires. »

En reconnaissance de nos partenaires

L’entreprise a également tenu à rendre hommage à ses principaux partenaires stratégiques. L’événement a été marqué par la remise du prix Innovation Partner of the Year à Accenture, dont l’approche visionnaire a permis la mise au point de solutions révolutionnaires en matière d’IA génératives, et du prix Growth Partner of the Year à KPMG, dont les efforts de collaboration ont permis d’élargir considérablement la présence mondiale de Quantexa. Quantexa s’est réjoui de la présence cette année à la QuanCon25 de ses partenaires sponsors, à savoir PWC, Microsoft, Databricks, Moody’s et Dun & Bradstreet.

Pour visionner la QuanCon25 à la demande, rendez-vous sur https://www.quancon.com/.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’IA, de données et d’analyse, qui innove dans le domaine de l’intelligence décisionnelle afin de permettre aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en une ressource fiable et réutilisable. Elle résout les principaux défis liés à la gestion des données, à la veille client, à la connaissance du client, à la criminalité financière, aux risques, à la fraude et à la sécurité, et ce tout au long du cycle de vie du client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude TEI de Forrester commandée indépendamment sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients avaient constaté un retour sur investissement de 228 % sur trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 employés et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

