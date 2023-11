L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal de Djeddah accueille la 10e Conférence internationale sur les soins infirmiers, rassemblant des experts et des spécialistes renommés du monde entier

– Annonce relative à la distinction honorifique du programme de résidence en soins infirmiers

RIYAD, Arabie saoudite, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La 10e Conférence internationale sur les soins infirmiers s’est ouverte ce lundi à Djeddah, sur le thème « Infirmiers et infirmières : catalyseurs, navigateurs et innovateurs en santé ». Organisée à l’initiative de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC »), cette conférence vise à établir une plateforme commune aux professionnels de la santé, destinée au partage de leurs idées et de leurs expériences. Le programme met également en avant les évolutions du secteur de la santé, la promotion du métier infirmier, et souligne le profond leadership de l’hôpital en matière de pratiques infirmières.

Cette année, l’événement qui voit le jour à la sortie de la pandémie de COVID-19, s’étend sur trois jours. Le programme prévoit 14 sessions plénières, 40 séances parallèles, 10 ateliers intensifs, ainsi que 55 présentations simultanées. Près de 650 visiteurs sont attendus.

Le programme de résidence en soins infirmiers de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal de Djeddah a obtenu un agrément au titre honorifique de l’organisme américain de certification de conseil infirmier, l’American Nurses Credentialing Center, ou ANCC. Cette distinction a fait l’objet d’un communiqué de presse publié le 27 novembre 2023. Il s’agit d’une grande première pour l’hôpital qui devient la seule institution de santé non-américaine reconnue à ce niveau d’excellence par l’autorité compétente.

L’objectif du programme de résidence en soins infirmiers désormais certifié consiste à fournir aux infirmiers et infirmières jeunes diplômés un ensemble de connaissances fondamentales et d’expérience pratique. Cette initiative est conçue pour bien les préparer à délivrer des prestations de qualité supérieure à leurs futurs patients, dans le respect des plus strictes normes d’excellence en matière de soins de santé.

Le KFSH&RC a été intronisé au sein de la prestigieuse « Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing », la deuxième plus grande organisation infirmière au monde. Cette adhésion, inédite pour une institution de santé non académique et non-américaine, souligne le rôle pionnier de l’hôpital dans les pratiques infirmières, au Moyen-Orient mais aussi au niveau international.

Par ailleurs, cette adhésion procure au personnel du KFSH&RC l’accès à un vaste inventaire de ressources scientifiques et de pratiques infirmières de premier plan, à l’origine des principales institutions de santé du monde entier, essentiel au relèvement du niveau des soins infirmiers, à la progression des avancées sanitaires, et à l’amélioration de l’expérience globale du patient.

De plus, par cette adhésion, l’hôpital est en mesure de partager à la fois son expertise et ses pratiques de plus de quarante ans en matière de soins infirmiers et en santé, avec à son actif un réseau composé de plus de 600 établissements de santé et de plus de 100 000 membres dans le monde entier. Ces membres font partie d’une association engagée en faveur de l’avancée des connaissances, de l’éducation, de l’apprentissage et du métier infirmier, favorisée par la formation de communautés de pratique, d’éducation et de recherche.

À l’occasion de son 20e anniversaire, la conférence s’apprête à explorer des thèmes essentiels du secteur infirmier. En tête de l’ordre du jour figure le rôle clé des soins infirmiers dans la réalisation des objectifs ambitieux du projet « Saudi Vision 2030 ». L’événement abordera en profondeur l’avenir des soins de santé, et plus particulièrement la remodélisation de son périmètre, induite par la technologie et l’innovation. Les débats porteront sur la durabilité des services de santé, mais aussi sur les perspectives stratégiques de recrutement et de rétention du personnel infirmier. Enfin, la conférence mettra en lumière les dernières avancées dans la recherche infirmière et le rôle crucial des pratiques éprouvées des soins de santé modernes.

L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal se distingue mondialement par ses services de santé spécialisés et avancés en soins infirmiers. Il a notamment obtenu la prestigieuse accréditation Magnet pour la troisième fois consécutive, ce qui témoigne de son excellence en la matière. Cet agrément délivré par l’American Nurses Credentialing Center évoqué plus haut symbolise la norme mondiale en matière de soins infirmiers. Cet honneur réservé à l’élite des établissements hospitaliers récompense des services infirmiers exceptionnels, des soins de qualité supérieure, des pratiques novatrices et des résultats médicaux remarquables. Cette reconnaissance est sujette à un haut niveau de sélectivité. Seuls près de 8 % des hôpitaux du monde bénéficient d’un tel statut.

