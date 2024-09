Quantexa lance une branche commerciale d’envergure mondiale dédiée au secteur public pour aider les agences gouvernementales et les ministères à démanteler les silos de données, exploiter l’IA et recourir à l’automatisation pour gagner en efficacité

Le portefeuille croissant de clients du domaine public intègre désormais le Commandement des opérations spéciales des États-Unis, le Service Public Fédéral Finances de Belgique, le Cabinet du gouvernement britannique, l’Autorité de lutte contre la fraude dans le secteur public du Royaume-Uni et la fondation Mersey Care NHS Trust, ainsi que l’agence Service NSW en Australie.

Frank Ignazzitto, diplômé de West Point et vétéran de l’industrie technologique, rejoint le groupe des leaders régionaux de Quantexa et dirigera les équipes dédiées à l’accompagnement du secteur public américain.

À l’échelle mondiale, la Société poursuit le renforcement des partenariats établis de son réseau avec Microsoft, Databricks et AWS, ainsi qu’avec un ensemble croissant de partenaires spécialisés en conseil et prestation de services.

NEW YORK et LONDRES, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle, annonce ce jour la naissance de Quantexa Public Sector, une nouvelle branche commerciale d’envergure mondiale qui veille à rendre les agences du secteur public du monde entier plus autonomes dans le but de transformer les services publics grâce au recours à l’IA, à l’automatisation et à des données fiables. Quantexa trace une trajectoire fulgurante dans le secteur public, en accompagnant les agences et les ministères dans l’utilisation de sa plateforme d’intelligence décisionnelle de pointe pour mieux protéger et se mettre au service de davantage de communautés tout en optimisant leur efficacité opérationnelle.

Les réalisations de Quantexa dans le secteur public sont avérées, l’entreprise s’étant distinguée parmi les meilleurs fournisseurs dans le tout premier classement défini par Chartis, « RiskTechAI 50 2024 », ainsi que dans son rapport de recherche du même nom. Le rapport Chartis RiskTechAI 50 établit le classement des solutions mondiales d’IA en matière de technologie de gestion des risques et a reconnu la capacité de Quantexa à recourir à l’IA pour des applications spécialisées dans la détection de la fraude fiscale et pour des cas d’utilisation liés aux applications gouvernementales. Dans ce rapport, la technologie de Quantexa a été récompensée dans deux catégories : « Capacités avancées de lutte contre la fraude fiscale » et « L’IA pour les applications gouvernementales ».”

Cette reconnaissance souligne l’expertise de pointe de Quantexa en termes d’exploitation de l’IA pour des applications spécialisées dans la détection de la fraude fiscale et les cas d’utilisation liés aux applications gouvernementales.

Un portefeuille croissant de clients gouvernementaux bénéficie de la technologie de Quantexa

Plus tôt dans la journée, Quantexa a annoncé la conclusion de son premier contrat avec le gouvernement fédéral américain à travers la signature d’un nouvel accord avec le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (ou USSOCOM pour U.S. Special Operations Command). Suivant les termes de cet accord, l’USSOCOM se reposera sur Quantexa News Intelligence (ou QNI), une solution SaaS augmentée par l’IA qui fournit des éclairages en temps réel à partir de données d’actualités mondiales, pour identifier et surveiller les risques émergents et l’aider à prendre des décisions stratégiques.

Ce contrat donne suite à la reconnaissance du statut « Awardable » (Admissible) décerné à la solution QNI par le Tradewinds Solutions Marketplace, la suite d’outils et de services du ministère américain de la Défense, conçue pour accélérer la passation de marchés et l’adoption de ses capacités d’IA et/ou d’apprentissage automatique, de données et d’analyse.

L’USSOCOM est le dernier membre de la liste croissante d’agences gouvernementales qui se tournent vers la plateforme et les solutions d’intelligence décisionnelle développées par Quantexa pour aider à résoudre les enjeux liés à la gestion, la gouvernance ou la qualité des données. Le Cabinet du gouvernement britannique, le Mersey Care NHS Trust, l’agence Service NSW d’Australie, et le Service Public Fédéral Finances de Belgique comptent parmi les autres clients.

Les clients du secteur public de Quantexa constatent des réussites et des économies dans plusieurs cas d’utilisation, notamment la lutte contre la fraude fiscale, les subventions et les avantages sociaux, la conduite plus efficace d’enquêtes financières criminelles, la garantie d’une circulation sûre et sécurisée des biens et des personnes à travers les frontières, l’enrichissement des opérations de renseignement, et les efforts de soins proactifs aux patients déployés dans les programmes nationaux de santé.

Craig Martin, Responsable de l’analyse des fraudes et chef de programme auprès du Cabinet du gouvernement britannique en témoigne : « Quantexa nous a aidés à cibler le bon type de fraude – et les bonnes technologies appliquées à la fraude – pour mettre en évidence des réseaux que nous considérons comme extrêmement risqués. Grâce aux capacités d’analyse de réseau et de résolution d’entités fournies par Quantexa, nous constatons non seulement des preuves de fraude opportuniste, mais aussi de fraude organisée. »1

Répondre à la demande du secteur public en matière de données et d’initiatives IA

L’engagement croissant de Quantexa envers le secteur public fait suite à l’adoption rapide de l’IA par les agences gouvernementales. Selon Gartner®, « À l’échelle mondiale, les dépenses en logiciels d’IA sur le marché gouvernemental devraient augmenter de 18,0 % en 2024 pour atteindre 41,6 milliards de dollars, et jusqu’à 70,6 milliards de dollars à l’horizon 2027, à l’appui d’un taux de croissance annuel moyen sur cinq ans de 18,7 %. Les fournisseurs de technologies et de services peuvent s’appuyer sur cette présentation pour accompagner les activités de planification gouvernementale prévues en 2024 et au-delà. »2 Gartner prévoit également que « D’ici 2025, 95 % des décisions reposant actuellement sur des données seront au moins partiellement automatisées. »2

Apporter aux équipes d’enquête et aux professionnels de la santé des capacités clés comme la résolution d’entités ou les technologies de graphes de connaissances leur permet d’épurer, d’agrémenter, d’associer et de comprendre les données en reliant des sources cloisonnées et en visualisant des rapports complexes dans un contexte réel. Il en résulte la possibilité de prendre en charge plusieurs cas d’utilisation à partir d’une seule plateforme fournissant des données d’une précision exceptionnelle, des modèles d’IA bien plus performants et une IA générative efficace, en créant des expériences utilisateur intuitives qui améliorent la collaboration et optimisent l’efficacité des ressources des agences.

La branche Quantexa Public Sector est dirigée par des leaders actuels de la Société. Frank Ignazzitto, diplômé de West Point et vétéran de l’industrie technologique, les a récemment rejoints pour prendre la tête de l’équipe dédiée au secteur public américain.

Pour Vishal Marria, fondateur et PDG de Quantexa, « Aujourd’hui, les agences se tournent de plus en plus vers l’IA pour démanteler les silos de données et fournir des informations de meilleure qualité grâce à une prise de décision améliorée et automatisée. En retour, les pays, et notamment les États-Unis, revoient à la hausse les dépenses d’État en IA allouées aux services professionnels, scientifiques et techniques et aux projets de défense.3 Depuis notre création, nos équipes ont su démontrer leur savoir-faire en aidant les clients du secteur public à améliorer leur productivité, à moderniser leurs vieux systèmes et services, et à assurer la sécurité des citoyens. En instaurant une branche commerciale propre, nous mettons davantage l’accent sur le développement d’un relationnel fort avec nos clients en fournissant une expertise spécialisée dans chaque région, une assistance client dédiée et des innovations de produits adaptées aux enjeux spécifiques des agences gouvernementales. »

Construire un réseau de partenaires à fort impact

Quantexa s’engage à bâtir un réseau de partenaires à fort impact pour relever les enjeux uniques auxquels les agences du secteur public font face, y compris le besoin en solutions évolutives compatibles avec leur infrastructure informatique existante. Ce réseau se compose de partenaires qui apportent une expertise spécialisée dans les domaines du calcul sécurisé, de l’adoption du cloud computing, de la cybersécurité et des offres packagées. Quantexa travaille avec ses partenaires de confiance pour fournir des conseils et des services technologiques uniques qui améliorent l’efficacité opérationnelle, favorisent l’innovation et permettent aux agences de fournir de meilleurs services à leurs publics.

Partenaires technologiques : AWS, Databricks, Google, Microsoft

AWS, Databricks, Google, Microsoft Partenaires de prestation et de conseil : Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

La plateforme d’intelligence décisionnelle et les solutions conçues par Quantexa sont accessibles aux agences gouvernementales via Quantexa directement, ou via un ensemble croissant de distributeurs mondiaux et de places de marché technologiques.

Nous recommandons aux agences gouvernementales qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont Quantexa peut les aider de consulter le site : https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

À propos de Quantexa

Pionnier de l’intelligence décisionnelle, Quantexa est un éditeur mondial de logiciels d’IA, de données et d’analyse qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa les aide à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en ressources réutilisables les plus fiables. Elle permet de relever des défis majeurs en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité, tout au long du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI commandée sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, la société Quantexa compte aujourd’hui plus de 750 employés et des milliers d’utilisateurs de plateformes travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

