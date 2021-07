Nikkiso Cryogenic Services Reabre Fábrica de Separação de Ar para Fornecimento de Oxigênio Essencial na Índia

TEMECULA, Califórnia, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar a reabertura de uma fábrica de Separação de Ar em Patancheru, Hyderabad, Índia. Este projeto foi realizado em coordenação com o governo de Telangana (TEL) e a Greenko Foundation (GKO).

Devido à crise da pandemia na Índia, o governo indiano estabeleceu uma diretriz para o reinício da operação e produção de Oxigênio Líquido (LOX) para atender às demandas urgentes de oxigênio medicinal. A GKO alugou a antiga fábrica de oxigênio paralisada da Air Water India Private Limited (AWI) por um período de 2 (dois) anos.

Em maio de 2021, o Grupo fechou uma parceria com a GKO para a reabertura da fábrica. A Nikkiso Cryogenic Services forneceu suporte técnico essencial e peças de reposição, incluindo atuadores de bocal e componentes de vibração, e a Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd. forneceu suporte de serviço de campo. A entrega de componentes essenciais que normalmente leva de 12 a 14 semanas foi reduzida para três dias para atender este pedido urgente. No dia 22 de junho a fábrica já estava totalmente operacional.

“Estamos orgulhosos da nossa participação nesta luta contra a COVID, e da tecnologia e do trabalho em equipe que foram utilizados para reativar a fábrica em tão pouco tempo”, disse Jim Estes, Presidente da Nikkiso Cryogenic Services.

O Grupo tem sido fundamental para o suporte global contínuo ao fornecimento de oxigênio durante a epidemia de COVID.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .

CONTATO COM A MÍDIA: