Nikkiso Cryogenic Services a remis en service une usine de séparation d’air en Inde pour l’approvisionnement critique en oxygène

TEMECULA, Californie, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (le Groupe) de Nikkiso Cryogenic Industries, filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d’annoncer l’achèvement de la remise en service d’une usine de séparation d’air dans la zone de Patancheru à Hyderabad, en Inde. Ce projet a été réalisé en coordination avec le gouvernement de Telangana (TEL) et la fondation Greenko (GKO).

En raison de la crise pandémique actuelle en Inde, le gouvernement indien a lancé une directive visant à relancer l’exploitation et la production de LOX afin de répondre aux demandes urgentes en oxygène médical. GKO a pris en location l’ancienne usine d’oxygène fermée d’Air Water India Private Limited (AWI) pour une période de deux (2) ans.

En mai 2021, le Groupe s’est associé à GKO pour remettre l’usine en service. Nikkiso Cryogenic Services a apporté un soutien technique essentiel et des pièces de rechange, y compris des actionneurs de buse et des composants de vibration, tandis que Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd. a fourni un appui aux services sur le terrain. Les composants critiques qui prennent généralement 12 à 14 semaines ont été fournis en trois jours afin de répondre à cette demande urgente. Au 22 juin, le site était de nouveau pleinement opérationnel.

« Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans cette lutte contre le COVID, et du travail d’équipe et technologique qu’il a fallu pour rendre cette installation opérationnelle dans un délai aussi court », a déclaré Jim Estes, président de Nikkiso Cryogenic Services.

Le Groupe a joué un rôle déterminant dans la fourniture d’un soutien mondial continu à l’approvisionnement critique en oxygène tout au long de l’épidémie de COVID.

