Accelerate annonce le lancement de sa plateforme numérique

CHICAGO, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui Accelerate est entrée dans l’écosystème mondial de la santé en tant que plateforme numérique spécialement conçue pour stimuler la transformation des soins de santé à longueur d’année en alliant les éclairages des professionnels de santé et des leaders d’opinion, aux outils de développement professionnel, aux opportunités de réseautage et au contenu soigné, en tout temps et en tout lieu.

Le développement initial d’Accelarate HIMSS, conseiller mondial et leader d’opinion qui soutient la transformation de l’écosystème de la santé grâce à l’information et à la technologie.

Accelerate est la suite logique des origines et de la création de HIMSS, société axée sur les membres. C’est une solution innovante visant à soutenir les membres, les partenaires et l’écosystème mondial de la santé 365 jours par an.

Hal Wolf, président-directeur général de HIMSS, souligne : « Les opérations mondiales, les décennies d’expérience et les milliers de membres apportent à HIMSS l’échelle critique et l’expertise nécessaires pour mener à bien cette quête si ambitieuse. Grâce à des relations inégalées entre les prestataires de soins de santé, les cadres de l’industrie et les entités publiques, Accelerate sera une plateforme numérique qui réunira une variété d’acteurs de la santé ».

Avec Accelerate, les professionnels de tous les secteurs de l’écosystème de la santé ont accès à une plateforme hautement personnalisée adaptée à leurs besoins uniques. Les organisations bénéficient de moyens radicalement améliorés pour gérer, soutenir et développer leur personnel et leurs membres. Les fournisseurs profitent d’un accès inégalé aux informations du marché, ainsi que de moyens innovants pour interagir avec leurs clients. En outre, Accelerate s’intégrera de manière transparente aux offres tierces soigneusement sélectionnées, permettant ainsi aux principaux partenaires du secteur de distribuer leurs produits et services numériques via la plateforme 365 jours par an.

« L’adhésion à HIMSS a presque doublé au cours des quatre dernières années pour atteindre 110 000 membres, dont plus de 36 000 ne vivent pas en Amérique du Nord. L’année dernière a souligné notre engagement à répondre et à soutenir notre communauté ainsi que notre mission de manière dynamique et que nous avons besoin de capacités pour atteindre et soutenir nos membres lorsqu’ils en ont besoin », a déclaré Wolf. « HIMSS, qui a dirigé l’investissement d’Accelerate, l’a aidé dans son lancement, et la plateforme sera un atout non seulement pour les membres de HIMSS, mais également pour l’écosystème mondial de la santé dans son ensemble ».

À compter d’aujourd’hui, Accelerate est disponible pour tous les membres de HIMSS, les utilisateurs particuliers ainsi que pour les entreprises, les organisations et les associations souhaitant accéder à leurs membres.

Les parties intéressées sont invitées à se joindre à un ensemble solide d’organisations déjà engagées et à participer au lancement. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur www.youraccelerate.com .

Karen D. Groppe

Directrice principale des communications stratégiques

Mobile 312.965.7898 | Twitter @Karen_D_Groppe