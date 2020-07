Komet annonce la clôture de la transaction précédemment annoncée concernant la vente de la propriété de Dabia Sud, au Mali

MONTRÉAL, 03 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Suite à son communiqué de presse du 15 mai 2020 annonçant la conclusion d’une lettre d’intention contraignante, Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société »; TSX-V: KMT) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu, le 2 juillet 2020 (la « date de clôture »), la transaction précédemment annoncée concernant la vente de toutes les actions émises et en circulation de sa filiale Komet Mali SARL (« Komet Mali »), qui détient le projet Dabia Sud, à RosCan Gold Corporation (“RosCan” ; TSX-V : ROS).

Le prix de vente s’élevait à 3,2 millions de dollars canadiens. Komet a reçu à la date de clôture 1,6 million de dollars canadiens en espèces et un total de 4 060 336 actions ordinaires de RosCan, chacune de ces actions ordinaires ayant une valeur d’émission présumée de 0,394 dollar canadien, ce qui représente le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 5 jours des actions ordinaires de RosCan, le tout calculé le jour ouvrable précédant la date de clôture.

Les actions ordinaires de RosCan émises dans le cadre de la transaction sont soumises à une période de détention volontaire de 6 mois suivant la date de clôture. Komet a conclu un accord de vote fiduciaire avec RosCan en vertu duquel elle a accepté d’exercer les droits de vote attachés aux actions émises par Roscan en accord avec les recommandations du conseil d’administration de RosCan pour une période de 12 mois.

Relations avec les investisseurs / renseignements :

Robert Wares, président par intérim 514-940-0670 / rwares@osiskomining.com

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com .

Énoncé prospectif

Le présent communiqué de presse contient des énoncés pouvant constituer de l’«information prospective» ou des «énoncés prospectifs» au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Cette information prospective est assujettie à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Komet. Les résultats ou les réalisations réelles peuvent différer considérablement de ceux qui sont formulés, ou suggérés, dans cette information prospective. Il existe de nombreux facteurs qui pourraient causer une telle disparité, notamment l’instabilité des prix du marché des métaux, les répercussions des fluctuations des cours de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, des réserves mal estimées, les risques pour l’environnement (règlementations plus sévères), les situations géologiques imprévues, les conditions défavorables à l’extraction, les risques politiques entrainés par l’exploitation minière dans des pays en voie de développement, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales (lois et politiques), le défaut d’obtenir les permis nécessaires et les approbations des instances gouvernementales, ou tout autre risque lié à l’exploitation et au développement. Rien ne garantit que les évènements projetés dans l’information prospective se produiront ou, s’ils se produisent, quels en seront les bienfaits pour Komet. L’information prospective est fondée sur les estimations et les avis de la direction de Komet au moment de la publication de l’information et Komet n’assume aucune obligation d’effectuer une mise à jour publique ou une modification de l’un des énoncés prospectifs, que ce soit en conséquence de renseignements nouveaux, d’évènements futurs ou de toute autre cause, sauf si cela est exigé par les lois applicables en valeurs mobilières.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.