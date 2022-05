Zenas BioPharma soumet une demande en Chine pour un nouveau médicament expérimental pour ZB001 portant sur le traitement de l’ophtalmopathie thyroïdienne

WALTHAM, Massachusetts et SHANGHAI, Chine, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma, une société biopharmaceutique mondiale déterminée à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de traitements immunitaires pour les patients dans le besoin dans le monde entier, a annoncé aujourd’hui la soumission d’une demande pour un nouveau médicament expérimental (IND) à la China National Medical Products Administration (NMPA ou Administration nationale des produits médicaux de la Chine) pour le lancement d’une étude clinique de phase 1/2 sur ZB001 portant sur le traitement de l’ophtalmopathie thyroïdienne (TED). Cette étude vise à évaluer l’innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique et l’efficacité préliminaire de ZB001.

« La soumission de l’IND auprès de la NMPA pour pour ZB001 marque une étape importante pour Zenas », a déclaré Hua Mu, MD, PhD, président-directeur général de Zenas. « Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé pour les patients atteints de TED en Chine. Les options de traitement sont limitées et impliquent souvent des doses élevées de stéroïdes associées à des effets secondaires graves ou à une intervention chirurgicale. ZB001 a le potentiel de changer le paradigme de traitement pour les patients atteints de TED en Chine. »

ZB001 est un anticorps monoclonal humanisé différencié ciblant le récepteur du facteur de croissance analogue à l’insuline 1 (IGF-1R) pour le traitement de la TED. La TED est une maladie auto-immune invalidante qui provoque une inflammation et une fibrose dans l’orbite de l’œil, ce qui peut causer une vision double, des douleurs et une cécité potentielle. Les patients gravement atteints ont souvent besoin de plusieurs interventions chirurgicales correctives sur l’orbite, les muscles oculaires et les sourcils.

En octobre 2020, Zenas BioPharma a acquis auprès de Viridian Therapeutics, Inc. (Viridian) les droits exclusifs de développement, de fabrication et de commercialisation de ZB001 et d’autres composés ciblant l’IGF-1R dans les indications non oncologiques dans la Grande Chine. En novembre 2021, Viridian a déposé une demande d’IND pour ZB001 (appelé VRDN-001 par Viridian) auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis et a lancé en décembre 2021 un essai clinique de phase 1/2 visant à évaluer la preuve de concept chez les patients atteints de TED aux États-Unis.

Zenas BioPharma est une société biopharmaceutique mondiale basée en Chine et aux États-Unis déterminée à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de traitements immunitaires pour les patients aux États-Unis, en Chine et dans le monde entier. Zenas fait rapidement progresser un vaste pipeline de traitements innovants qui continue de s’accroître grâce à notre stratégie de développement commercial fructueuse. Notre équipe de direction expérimentée et notre réseau de partenaires commerciaux stimulent l’excellence opérationnelle pour apporter des thérapies potentiellement transformatrices afin d’améliorer la vie des personnes confrontées à des maladies rares et auto-immunes. Pour tout complément d’information sur Zenas BioPharma, veuillez consulter le site www.zenasbio.com et nous suivre sur Twitter à l’adresse @ZenasBioPharma et LinkedIn.

