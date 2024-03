Zenas BioPharma Nomeia Patricia Allen para o Conselho Diretor

WALTHAM, Mass., March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zenas BioPharma, uma empresa biofarmacêutica global comprometida em se tornar líder no desenvolvimento e comercialização de terapias voltadas para inflamações e imunologia, divulgou hoje a nomeação de Patricia Allen para o Conselho Diretor, onde atuará também como Presidente do Comitê de Auditoria. A Sra. Allen ingressa no Conselho Diretor da Zenas com mais de 20 anos de experiência liderando finanças, relações com investidores, desenvolvimento de negócios, recursos humanos, operações e TI em empresas globais públicas e privadas de biotecnologia.

“Estamos muito contentes com a vinda de Patty para o nosso Conselho Diretor”, disse Lonnie Moulder, Fundador e Diretor Executivo da Zenas BioPharma. “Ela liderou com sucesso funções interorganizacionais e atuou no conselho diretor de empresas privadas e públicas de biotecnologia global. Estamos prontos para as contribuições de Patty para a próxima fase do crescimento da Zenas, à medida que avançamos na nossa missão de desenvolver e comercializar terapias transformadoras baseadas em imunologia para pacientes necessitados.”

“Estou pronta para colaborar com a experiente equipe da Zenas e o Conselho Diretor, que estão ampliando uma empresa biofarmacêutica global líder em inflamação e imunologia por meio da execução disciplinada de pipeline e desenvolvimento de negócios”, disse a Sra. Allen. “A Zenas está muito empolgada com o progresso dos seus múltiplos programas clínicos que irão aprimorar as vidas das pessoas que sofrem de doenças autoimunes.”

Recentemente, a Sra. Allen atuou como Diretora Financeira da Vividion Therapeutics, de onde se aposentou recentemente. Na Vividion, ela co liderou a captação de recursos e a aquisição da empresa pela Bayer AG, durante o crescimento e avanço da empresa com vários programas em direção à clínica. Ela atua no conselho diretor e como presidente do comitê de auditoria da Deciphera Pharmaceuticals, SwanBio Therapeutics e Anokion, além de ser ex-membro do conselho e presidente do comitê de auditoria da Inversago Pharma e Yumanity Therapeutics.

Antes de ingressar na Zenas, a Sra. Allen atuou como Diretora Financeira da Zafgen, Inc. (atual Larimer Therapeutics). Anteriormente, ela foi Vice-Presidente de Finanças e Tesoureira, Diretora Financeira Principal da Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; Diretora de Finanças da Alkermes, Inc.; e Auditora da Deloitte & Touche, LLP. Ela é formada em Administração de Empresas pelo Bryant College.

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica mundial comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e comercialização de terapias voltadas para inflamações e imunologia para pacientes necessitados em todo o mundo. Com desenvolvimento clínico e operações globais, a Zenas está avançando um portfólio de terapêuticas autoimunes potencialmente diferenciadas em áreas de alta necessidade médica. Aproveitamos a experiência e a capacidade da nossa equipe de gestão executiva a das nossas existentes na indústria biofarmacêutica em busca do desenvolvimento de terapias que possam melhorar as vidas das pessoas com doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no (ex Twitter ) em @ZenasBioPharma e LinkedIn.

Contato com Investidores e com a Mídia:

Argot Partners

Zenas@argotpartners.com

