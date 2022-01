Zenas BioPharma Nomeia Dr. John Orloff para o Conselho Diretor

BOSTON e XANGAI, China, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zenas BioPharma, uma empresa biofarmacêutica global comprometida em se tornar líder no desenvolvimento e entrega de terapias imunológicas, anunciou hoje a nomeação de John Orloff, MD para seu Conselho Diretor. O Dr. Orloff traz para o Conselho da Zenas seus mais de 25 anos de experiência liderando com sucesso organizações globais de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas terapêuticas, incluindo doenças autoimunes.

“É com muito prazer que damos as boas-vindas ao Dr. Orloff ao Conselho Diretor da Zenas”, disse Lonnie Moulder, Fundador e Presidente Executivo da Zenas. “A liderança e a ampla experiência em pesquisa, desenvolvimento e assuntos médicos e regulatórios de John serão inestimáveis para o avanço do nosso portfólio de terapêuticas inovadoras com base em imunologia e para a contínua expansão do nosso pipeline por meio do desenvolvimento de negócios.”

“Será um grande prazer trabalhar com a equipe de liderança da Zenas e meus colegas diretores para o avanço rápido da empresa com um emocionante pipeline imunológico”, disse o Dr. Orloff. “Estou pronto para contribuir para o desenvolvimento contínuo da Empresa, no seu esforço em cumprir sua missão de levar medicamentos inovadores para os pacientes que precisam.”

O Dr. Orloff atualmente é sócio de empreendimento da Agent Capital. Na sua função executiva mais recente, ele foi Vice-Presidente Executivo e Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Alexion, onde sua liderança na expansão do pipeline de desenvolvimento de 30 programas deu suporte à recente aquisição da Alexion pela AstraZeneca, no valor de US$ 39 bilhões.

Antes da Alexion, o Dr. Orloff foi Dirigente Global de P&D e Diretor Científico da Baxalta, e também ocupou cargos de liderança executiva na Novelion, Baxter International, Merck Serono, Novartis e Merck Research Laboratories. Antes de ingressar na indústria biofarmacêutica, ele foi membro do corpo docente da Yale University School of Medicine. O Dr. Orloff é formado em química pelo Dartmouth College, em medicina pelo College of Medicine da University of Vermont, e completou um fellowship em endocrinologia e metabolismo na Yale University School of Medicine.

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica mundial com sedes nos EUA e na China, comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e oferta de terapias imunológicas para pacientes nos EUA, China e em todo o mundo. A Zenas está avançando rapidamente um vasto pipeline de terapêuticas inovadoras que continua a crescer por meio da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn.

