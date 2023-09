Zenas BioPharma Fecha Acordo de Licenciamento e Colaboração Estratégica com a Bristol Myers Squibb para Desenvolvimento e Comercialização do Novo Anticorpo Bifuncional Obexelimab no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura, Hong Kong e Austrália

Colaboração promove a visão da Zenas de oferecer medicamentos inovadores baseados em imunologia para pacientes em todo o mundo, aproveitando a experiência de longa data da Bristol Myers Squibb com doenças imunomediadas

A Zenas receberá um adiantamento de US$ 50 milhões e um investimento de capital da Bristol Myers Squibb, juntamente com potenciais pagamentos e royalties com base em eventos no território licenciado

WALTHAM, Mass., Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zenas BioPharma, uma empresa biofarmacêutica global comprometida em se tornar líder no desenvolvimento e comercialização de terapias imunológicas, anunciou hoje que fechou um acordo de licenciamento e colaboração com a Bristol Myers Squibb Company para o desenvolvimento e comercialização do obexelimab para tratamento de doenças autoimunes no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura, Hong Kong e Austrália.

O obexelimab é um anticorpo monoclonal humanizado bifuncional, não citolítico de investigação que liga o CD19 e FcγRIIb para inibir a atividade das células da linhagem B, plasmabastos e células plasmáticas que expressam CD-19. O Obexelimab está sendo avaliado como uma injeção subcutânea em um estudo global de Fase III em pacientes com Doença Relacionada a IgG4 (IgG4-RD), uma doença para a qual atualmente não há tratamentos aprovados. O composto também está sendo avaliado em um estudo global de Fase II/III em pacientes com Anemia Hemolítica Autoimune de anticorpos quentes (wAIHA).

“Esta colaboração marca um passo importante no alcance da nossa visão de que o obexelimab venha a beneficiar pacientes com doenças autoimunes em todo o mundo”, disse Lonnie Moulder, Fundador e Diretor Executivo da Zenas BioPharma. “A equipe profundamente experiente e dedicada da Bristol Myers Squibb é parceira ideal por seu histórico comprovado de desenvolvimento, capacidades regulatórias e comerciais no Japão e em todo o território licenciado.”

“Esta colaboração é uma grande oportunidade para que possamos atender às necessidades não atendidas das pessoas que vivem com IgG4-RD, para as quais não há opções de tratamento aprovadas”, disse Steve Sugino, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral, Japão, Bristol Myers Squibb. “Estamos entusiasmados em trabalhar com a Zenas BioPharma na expansão do alcance do obexelimab no território licenciado e impacto na vida dos pacientes que estão à espera de um tratamento.”

Sob os termos do contrato de licença, a Zenas receberá um adiantamento de US$ 50 milhões em dinheiro e é elegível para receber pagamentos adicionais em conexão com o alcance de certos marcos de desenvolvimento, regulatórios e comerciais, bem como recebimento de royalties sobre as vendas líquidas do obexelimab no território licenciado. Em troca, a Bristol Myers Squibb receberá direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização do obexelimab no território licenciado. Além disso, a Bristol Myers Squibb está fazendo um investimento de capital na Zenas.

Sobre o Obexelimab

O obexelimab é um anticorpo monoclonal humanizado de Fase 3 bifuncional, não citolítico, de investigação que imita a ação dos complexos antígeno-anticorpo por ligação a CD19 e FcγRIIb para inibir a atividade das células da linhagem B. Em vários estudos clínicos em fase inicial, inclusive de diversas doenças autoimunes, 198 indivíduos foram tratados com obexelimab. Nestes estudos clínicos, o obexelimab demonstrou inibição da função das células B sem a redução das células, e um efeito encorajador no tratamento de pacientes com várias doenças autoimunes. Zenas adquire da Xencor, Inc. direitos mundiais exclusivos do obexelimab.

Mais informações sobre a Fase 3 (INDIGO) do estudo para o tratamento de Doenças Relacionadas à IgG4 estão disponíveis em clinicaltrials.gov: NCT05662241. Mais informações sobre a Fase 3 (SApHiAre) do estudo estão disponíveis em clinicaltrials.gov: NCT05786573.

Sobre a doença relacionada a IgG4

A IgG4-RD é uma doença fibroinflamatória crônica imunomediada que pode afetar múltiplos órgãos, incluindo as principais glândulas salivares, órbitas, glândulas lacrimais, pâncreas, árvore biliar, pulmões, rins e retroperitônio. Cerca de 20.000 pacientes são diagnosticadas com IgG4-RD somente nos Estados Unidos. Apesar da crescente visibilidade da doença, ainda há necessidade de mais pesquisas e opções terapêuticas eficazes para indivíduos que vivem com essa doença debilitante.

Em todo o mundo, o uso de glicocorticoides é amplamente considerado o padrão de tratamento para o tratamento de IgG4-RD. No momento não existe nenhum tratamento aprovado para esta condição. Embora comumente usados, os glicocorticoides e as terapias de depleção de células B disponíveis raramente levam a remissões livres de tratamento a longo prazo e estão associados a um alto risco de toxicidade para os pacientes. Tais terapias também podem prejudicar as respostas vacinais, incluindo as do SARS-CoV-2 e da gripe.

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica mundial comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e comercialização de terapias imunológicas para pacientes em todo o mundo. Com desenvolvimento clínico e operações globais, a Zenas está avançando um portfólio global profundo e equilibrado das melhores terapêuticas autoimunes em potencial em áreas de alta necessidade médicas, atendendo aos requisitos de valor do dinâmico ambiente global de saúde. O pipeline da empresa continua a crescer por meio da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn.

