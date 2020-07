XiaoCheung dévoile une combinaison de combat révolutionnaire, ignifuge et anti-coupure – FrogSkin

HONG KONG, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ — XiaoCheung, une entreprise locale située dans le parc scientifique de Hong Kong, a inventé un uniforme révolutionnaire, la combinaison de combat ignifuge et anti-coupure FrogSkin . Celle-ci est fabriquée avec le premier tissu au monde résistant aux coupures, aux flammes, à la corrosion, au boulochage, à l’abrasion, aux déchirures, aux UV, à l’huile et à l’eau. Grâce à toutes ces caractéristiques, cette combinaison est toujours capable de maintenir une grande respirabilité au niveau de l’air et de la vapeur d’eau ainsi qu’un confort extrême. XiaoCheung fournira la combinaison aux forces de police de Hong Kong (HKPF).

L’uniforme antiémeute actuel de l’HKPF, également connu sous le nom de « Korean boy », est de couleur verte et est utilisé depuis plus de 10 ans. Il offre une protection ignifuge de base. Cependant, sa conception épaisse et mal ajustée a longtemps fait l’objet de plaintes internes, car elle ne convient pas aux menaces et au temps chaud actuels.

Ricky Cheung, fondateur et PDG de XiaoCheung, a déclaré : « Je suis extrêmement reconnaissant du déploiement de cette nouvelle technologie. C’est un jalon important pour l’entreprise. Notre objectif en créant cette entreprise se reflète clairement dans notre slogan : protéger la vie pour l’avenir. Notre produit est soigneusement conçu pour réduire les risques encourus par les agents des forces de l’ordre dans le monde entier. Dans le courant de l’année, la combinaison FrogSkin sera progressivement déployée dans la plupart des services de police de Hong Kong et dans certains pays ou régions d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie. »

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1215593/FrogSkin.jpg