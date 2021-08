XCMG Technician College s’associe à des institutions allemandes pour lancer le programme de formation des jeunes techniciens « Blue Sea Elite »

La coopération avec le HWK Erfurt Vocational Training Center (HWK) et la Chambre de commerce et de l’industrie d’Erfurt ouvrira la voie à un développement de haute qualité de l’enseignement professionnel en Chine

XUZHOU, Chine, 13 août 2021 /PRNewswire/ — XCMG Technician College, l’école technique professionnelle du plus grand fabricant de machines de construction XCMG (000425.SZ), s’associe au HWK Erfurt Vocational Training Center (HWK) et à la Chambre de commerce et de l’industrie d’Erfurt, en Allemagne, pour lancer le programme de formation des jeunes techniciens « Blue Sea Elite » (le « Programme »), qui permettra d’offrir chaque année une perspective et une formation internationales à près de 200 techniciens qualifiés et mécaniciens pour XCMG.

« Conformément aux normes en vigueur en Allemagne en matière de formation des techniciens dans le domaine des machines de construction, le programme établira un système intégré de formation des talents qui comprendra la certification de la formation professionnelle, la convergence des programmes d’études, le modèle d’enseignement, la formation des professeurs et l’évaluation/analyse pour promouvoir l’amélioration continue du développement des talents afin de créer une réserve de talents pour la principale stratégie de développement mondial de XCMG », a déclaré Feng Yuehong, directeur du XCMG Technician College.

En se basant sur le double système de formation professionnelle utilisé en Allemagne, XCMG Technician College a mis en œuvre une réforme intégrée des cours et de l’enseignement dans les domaines des programmes d’études, du scénario, du corps professoral, du matériel pédagogique, du temps et de l’évaluation, dans le but de réaliser l’intégration de l’école avec l’entreprise, et de la production avec l’éducation. Le programme vise à ouvrir un nouveau chapitre pour XCMG Technician College dans la formation de mécaniciens industriels hautement qualifiés, innovants et interdisciplinaires, avec une perspective internationale.

Suivant la tendance technologique de la construction intelligente, XCMG a commencé à se concentrer, depuis le début de 2021, sur le développement de talents techniques qualifiés avec une expérience dans les applications Internet et a décerné en Chine la première série de certificats de qualité 1+X de l’industrie de l’Internet industriel.

Le certificat 1+X comprend un certificat académique et de multiples certificats de compétences professionnelles, concernant le déploiement et la connexion d’équipements de collecte de données industrielles, la collecte de données de sites industriels et le stockage dans le cloud, les applications de modélisation d’algorithmes de plateforme dans le cloud, les applications informatiques de pointe de données industrielles, le développement et la diffusion d’applications industrielles, et plus encore.

« Le modèle d’enseignement, qui allie théorie et pratique, intègre la formation professionnelle dans les ressources d’enseignement avec le soutien d’établissements de formation précis. Notre objectif est de jouer un rôle de leader dans l’industrie », a déclaré Feng Yuehong.

