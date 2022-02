Woolpert fait l’acquisition d’eTrac Inc., une entreprise de levés hydrographiques par navire basée en Californie

Cette fusion combinera des produits et des services complémentaires de technologie maritime pour mieux servir les clients aux États-Unis et dans le reste du monde à l’aide de capacités intégrées.

DAYTON, Ohio, 3 février 2022 /PRNewswire/ — Woolpert a fait l’acquisition d’ eTrac Inc ., une entreprise spécialisée en levés hydrographiques par navire et en technologies maritimes, qui fournit des services maritimes personnalisés et intégrés à des projets menés aux États-Unis et dans ses territoires. L’entreprise collecte et traite un large éventail de données, notamment des données de levés hydrographiques et de cartes bathymétriques pour une application dans les domaines de la cartographie côtière, de la sécurité de la navigation et de la cartographie nautique ; des données de sonars multi-faisceaux à haute résolution pour une application dans le domaine du dragage de chenaux de navigation et des inspections de pipelines ; ou encore des données d’imagerie sous-marine et de lidar aérien pour une application dans le domaine de l’analyse des changements, ainsi que du positionnement et de la surveillance des navires.

En alliant l’expertise en matière de levés hydrographiques et de sonars multi-faisceaux d’eTrac aux capacités topographiques, bathymétriques et géospatiales aériennes de Woolpert, cette acquisition permet aux deux entreprises d’approfondir leur offre de services, de tirer parti des synergies inhérentes, de réaliser des gains d’efficacité opérationnels et d’étendre leur portée géographique. Par ailleurs, elle intègre la flotte de navires de reconnaissance d’eTrac dans celle de Woolpert, qui compte 49 aéronefs habités et sans pilote.

eTrac a son siège social à San Rafael, en Californie, et compte des bureaux au Texas, à Washington et en Alaska. L’entreprise intégrera le secteur géospatial de Woolpert et élargira ses activités en vue de servir des clients à l’échelle des États-Unis et du monde.

À propos de Woolpert

Woolpert est la première société spécialisée en architecture, ingénierie et géospatial (AEG) et en conseil stratégique, et a pour vocation de devenir l’une des meilleures entreprises au monde. Inscrite à la liste des 150 premières sociétés de design dans le monde d’ENR, Woolpert a récemment obtenu pour une sixième année consécutive la certification « Great Place to Work », et cultive activement une culture de croissance, d’inclusion, de diversité et de respect. Fondée en 1911 à Dayton, dans l’Ohio, Woolpert est la société américaine spécialisée en AEG qui connaît la croissance la plus rapide depuis 2015. Elle emploie plus de 1 600 employés et compte 60 bureaux sur quatre continents. Pour en savoir plus, consultez le site : woolpert.com .

À propos d’eTrac Inc.

Fondée en 2003 à titre d’entreprise de relevés hydrographiques, de positionnement de navires et d’instrumentation marine, eTrac s’est rapidement développée et emploie aujourd’hui plus de 40 employés dans plusieurs bureaux situés le long de la côte des États-Unis. L’entreprise a acquis une solide réputation auprès de nombreux acteurs de l’industrie hydrographique, y compris les organismes gouvernementaux et les entreprises du secteur privé. Sa flotte d’équipement s’est agrandie et comprend désormais des navires de levés géophysiques, ainsi que plusieurs bateaux ultraportables de sondage en eau peu profonde. eTrac est engagée à réinvestir continuellement dans un équipement de pointe et un personnel compétent, afin de réaliser les levés multi-faisceaux, les levés par faisceau unique, par balayage latéral ou par lidar mobile, ainsi que les levés de fond marin et du niveau de l’eau requis par les clients. Pour de plus amples informations, consultez le site : etracinc.com .

Contact pour les médias : Jill Kelley, responsable des RP de Woolpert ; 937-531-1258, jill.kelley@ woolpert.com