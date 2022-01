WHR Group, Inc. Oferece Análise Gratuita de Políticas de Realocação de Funcionários

MILWAUKEE, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O WHR Group, Inc. (WHR), líder na indústria global de realocação de funcionários, está oferecendo às empresas análise gratuita das políticas de realocação. O WHR também irá as empresas a criar políticas totalmente novas. Mesmo com a pandemia da Covid, as empresas continuam realocando funcionários para preencher funções essenciais. A análise e ajustes essenciais das políticas de realocação ajudam as organizações a vencer a guerra por talentos, atender às necessidades dos funcionários, fazer comparações com a concorrência e controlar os custos dos negócios.

As políticas de realocação devem ser incorporadas à remuneração total e às estratégias de gestão de talentos de uma organização. Uma política de realocação certa pode ajudar uma empresa, enquanto uma política inadequada ou a ausência de uma política pode afetar negativamente a taxa de sucesso do recrutamento de candidatos. “Na guerra por talentos do momento, é fundamental ter um programa de realocação estruturado e competitivo. Isso ajuda as empresas a atrair e reter os melhores talentos”, disse o Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios do WHR, Ben Koceja . Uma política de realocação que atenda às necessidades dos funcionários transferidos ajuda a reduzir o estresse, permitindo que os funcionários possam se concentrar nas funções no seu novo local de trabalho.

A comparação de uma política com as de outras empresas também ajuda as organizações a se manterem competitivas na guerra por talentos. A política precisa incluir opções de ofertas, uma vez que as políticas de realocação fazem parte das ofertas de emprego. As empresas também precisam alocar o valor certo de dólares para os transferidos e para as necessidades organizacionais. É importante que as organizações não estejam pagando por benefícios desnecessários ou desatualizados.

De acordo com a Gerente de Desenvolvimento de Negócios Internacionais do WHR, Linden Houghtby , MBA, GMS, MIM+: “Uma política de realocação alinhada com a cultura, estratégia de talentos e metas de recrutamento da empresa é essencial para um programa de realocação/mobilidade de sucesso. Ela permite que as empresas transfiram os funcionários para os locais mais necessários. A política garante que os transferidos sejam tratados de acordo com os valores e objetivos da organização.”

Para mais informação sobre a análise gratuita de políticas de realocação de funcionários do WHR ou para ajuda na criação de uma nova política, entre em contato com o WHR .

Sobre o WHR Group, Inc.

O WHR é uma empresa global de propriedade de uma mulher que trata da gestão de realocação de funcionários em todo o mundo e que se destaca pela sua estrutura meticulosa e pela sua tecnologia proprietária. O WHR tem escritórios em Milwaukee, Wisconsin, Suíça e Cingapura. Com sua taxa de retenção de clientes de 100% na última década, o WHR continua a se posicionar como líder confiável na realocação global de funcionários.

https://www.whrg.com , LinkedI n , Twitter e Facebook .