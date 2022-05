WHR Group, Inc. nommé meilleur lieu de travail pour la neuvième année consécutive

MILWAUKEE, Wisconsin, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Pour la neuvième année consécutive, WHR Group, Inc. (WHR) a été nommé meilleur lieu de travail par le Milwaukee Journal Sentinel. Cette reconnaissance est basée sur l’engagement et la satisfaction des employés dans les entreprises dans l’ensemble États-Unis. Des prix sont décernés aux entreprises de différentes régions, notamment le Nord-Est, le Sud-est, le Midwest, le Sud-Ouest, les Rocheuses et le Pacifique. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, la société WHR a été nommée meilleur lieu de travail dans la région du Milwaukee et du Sud-Est du Wisconsin.

Les prix des meilleurs lieux de travail reposent uniquement sur les résultats des commentaires d’enquêtes menées auprès des employés par Energage, LLC, une société de recherche de premier plan spécialisée dans la santé en entreprise et l’amélioration du lieu de travail. Ce qui rend ce prix si spécial et privilégié, c’est que les employés de WHR ont fourni les commentaires de l’enquête.

Employés et culture de WHR

WHR estime qu’il est essentiel de se concentrer sur la culture sur le lieu de travail. En tant que société de gestion des mutations, WHR aide d’autres organisations à attirer et conserver les meilleurs talents, ce qu’elle ne pourrait pas faire sans trouver et conserver les meilleurs talents en interne.

Kimberley Uitz, SHRM-CP, GPHR, directrice des ressources humaines chez WHR, a déclaré : « Le prix du meilleur lieu de travail constitue une reconnaissance importante pour tout employeur, employé ou employé potentiel. Au cours des dernières années, cela est devenu plus crucial et, d’une certaine manière, plus difficile à obtenir. C’est un honneur pour WHR d’avoir été nommée meilleur lieu de travail en 2022 et pour la neuvième année consécutive. Nous espérons continuer à étendre et développer notre fantastique base d’employés. »

WHR souhaite que ses employés prennent plaisir à venir au bureau, qu’ils soient engagés et fiers du travail qu’ils font, et qu’ils fassent évoluer leur carrière pour réussir. Il est impossible d’avoir une excellente culture sans d’excellents employés. Le groupe WHR prend connaissance des commentaires qu’il reçoit de ses employés et agit en fonction. La passion de WHR a toujours été de faire avancer les vies (Advancing Lives Forward®) et la société incarne cette passion pour les personnes mutées de ses clients et ses employés.

WHR est fière de cette reconnaissance remportée à neuf reprises et de ses employés très talentueux.

À propos de WHR Group, Inc.

WHR est une société privée qui gère les mutations des employés à l’échelle mondiale et se distingue par sa structure de prestation de services haut de gamme et sa technologie exclusive. WHR possède des bureaux dans le Wisconsin, en Suisse et à Singapour. Avec son taux de rétention de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue d’être le leader de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale. https://www.whrg.com, LinkedI n, Twitter et Facebook.

Contact auprès des médias : Mindy Stroiman, rédactrice d’entreprise

Mindy.Stroiman@whrg.com

262-523-7510