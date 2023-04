MILWAUKEE, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR Global (WHR), un leader dans le secteur mondial de la mutation des employés, a annoncé la publication de son Rapport comparatif sur les services de destination du nom de « Ask the Expert » 2023. WHR a sondé 32 entreprises de son réseau de prestataires de services de destination de confiance, couvrant 56 pays à travers le monde. WHR croit que son Rapport comparatif aidera ses actuels et futurs clients à évaluer leurs programmes de mobilité mondiaux par rapport aux offres de services de destination d’autres sociétés pour la mutation des employés et cessionnaires. Alors que les entreprises continuent de concourir pour disposer des meilleurs talents, les avantages de la mutation doivent être compétitifs.

Les services de destination aident les employés en mutation à s’intégrer à leur nouveau lieu et peuvent inclure ce qui suit : présentation du lieu ; enregistrement dans le lieu ; gestion de location, départ de location et gestion de propriété ; recherche de logement ; conseils en hypothèque ; hébergement temporaire ; aide professionnelle pour les époux et compagnons ; aide à l’immigration (réglementations en matière de visa et d’immigration) ; recherche d’école pour les enfants ; transport des animaux domestiques ; formation linguistique et culturelle ; et d’autres services d’intégration.

Les données du Rapport comparatif de WHR comprennent ce qui suit pour 56 pays :

Le nombre moyen de jours pendant lesquels les entreprises offrent des services de destination et les jours recommandés, par pays (par employés de niveau initial, intermédiaire et cadre ; et par tailles de familles variables).

L’accord de location le plus courant pour les expatriés, par pays.

Les services de destination présentant le plus de difficultés, par pays.

Les services de départ proposés aux employés quittant un lieu, par pays.

Facilité ou difficulté à récupérer des dépôts de garantie et échéancier, par pays.

Services de destination recommandés additionnels, par pays.

Selon Sean Thrun, directeur des initiatives stratégiques chez WHR : « La réalisation d’un rapport comparatif sur les services de destination aide à répondre à des questions clés qui sont cruciales pour l’engagement et la rétention des employés : offrons-nous suffisamment de soutien à nos employés ? Devrions-nous fournir des services de départ, ou les employés sont-ils capables de se débrouiller par eux-mêmes ? Que doivent savoir nos employés quand ils partiront pour ce pays ? Si vos employés sont très spécialisés et difficiles à remplacer, ce Rapport comparatif guidera le niveau de service que vous fournissiez et aidera vos employés à effectuer leur mutation en pleine conscience. »

Les conclusions de ce Rapport comparatif complet comprennent :

En Allemagne, la récupération d’un dépôt de garantie peut prendre jusqu’à 11 mois parce que le locataire doit attendre les calculs des entreprises de services publics, qui se produisent à la fin de l’année.

Aux Philippines, un prestataire de services de destination a recommandé au moins deux jours de soutien pour les employés de niveau initial (famille monomembre) et cinq jours de soutien pour les employés de niveau cadre (famille comptant trois membres).

Pour plus de données et télécharger l’intégralité du Rapport comparatif sur les services de destination « Ask the Expert » 2023, rendez-vous ici.

À propos de WHR Global

WHR Global (WHR) est une société privée de gestion des mutations à l’échelle mondiale, axée sur le client, qui se distingue par la meilleure prestation de services de sa catégorie et par une technologie de pointe dont elle est propriétaire. WHR possède des bureaux à Milwaukee, dans le Wisconsin, à Bâle, en Suisse, et à Singapour. Avec son taux de rétention de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue de se positionner en tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale. WHR vit grâce à sa vision et sa passion pour son crédo Advancing Lives Forward® et son principe de simplifier ce qui est complexe. Pour en savoir plus sur WHR, rendez-vous sur http://www.whrg.com, ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

Contact auprès des médias : Mindy Stroiman, rédactrice d’entreprise

Mindy.Stroiman@whrg.com

262.523.7510

GlobeNewswire Distribution ID 8812389