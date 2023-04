WHR Global Publica “Ask the Expert” Relatório Internacional de Benchmark de Serviços de Destino para 2023

MILWAUKEE, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A WHR Global (WHR), líder da indústria global de realocação de funcionários, anunciou a publicação do “Ask the Expert” (Pergunte ao Especialista), Relatório Internacional de Benchmark de Serviços de Destino para 2023. A WHR entrevistou 32 empresas da sua rede de provedores de serviços de destino confiáveis, que abrangem 56 países do mundo. A WHR acredita que seu relatório de Benchmark ajudará os clientes atuais e futuros a comparar seus programas de mobilidade global com as ofertas de serviços de destino de outras empresas para a realocação de funcionários e cessionários. À medida que as empresas continuam a competir por talentos, os benefícios da realocação devem ser competitivos.

Os serviços de destino ajudam os funcionários a se instalarem em um novo local e podem incluir o seguinte: Orientação de Área; Registro Local; Gestão de Aluguéis, Check-out de Aluguel e Gestão de Propriedade; Busca de Casa; Aconselhamento de Hipoteca; Acomodação Temporária; Assistência de Carreira de Cônjuge e Parceiro; Ajuda com Imigração (Regulamentos de Visto e Imigração); Busca de Escolas para Crianças; Mudança de Animais de Estimação; Estudo de Idioma e Cultural; e Outros Serviços de Adaptação.

Os dados de referência da WHR incluem o seguinte para 56 países:

O número médio de dias que as empresas oferecem serviços de destino e dias recomendados, por país (por funcionários de nível básico, médio e executivo; e por tamanhos variados de famílias).

O acordo de leasing mais comum para expatriados, por país.

Serviços de destino que apresentam maior dificuldade, por país.

Serviços de partida oferecidos para funcionários que saem de um local, por país.

Facilidade ou dificuldade em obter depósitos de segurança de volta e o tempo de espera, por país.

Serviços de destino adicionais recomendados, por país.

De acordo com o Gerente de Iniciativas Estratégicas da WHR, Sean Thrun: “O benchmarking dos serviços de destino responde às principais perguntas que são essenciais para a atração e a retenção dos funcionários: Estou oferecendo apoio suficiente aos meus funcionários? Devemos fornecer serviços de partida ou os funcionários podem fazer isto por conta própria? O que os meus funcionários precisam saber ante de se mudarem para este país? Para o caso de funcionários altamente especializados e difíceis de serem substituídos, esse benchmark oferece orientação quanto ao nível de serviço que deve ser fornecido e ajuda os funcionários estarem cientes do que os esperam.

O relatório do benchmark abrangente inclui:

Na Alemanha, um depósito de segurança pode levar até 11 meses para ser devolvido porque o inquilino deve esperar até o final do ano para os cálculos da empresa de serviços públicos sejam realizados.

Nas Filipinas, um provedor de serviços de destino recomendou pelo menos dois dias de suporte para funcionários iniciantes (com uma família de um membro) e cinco dias de suporte para funcionários de nível executivo (com uma família com três membros).

Veja mais dados e faça o download do completo Relatório de Benchmark de Serviços de Destino para 2023 “Ask the Expert” aqui.

