Whale Cloud obtient 10 certifications de conformité des API ouvertes du TM Forum avec un badge or

NANJING, Chine, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ — Whale Cloud, une entreprise technologique de premier plan qui fournit des solutions logicielles et des services de télécommunications dans de multiples industries, a obtenu la certification de conformité des API ouvertes du TM Forum pour sa suite ZSmart BSS/OSS. Whale Cloud devient le deuxième membre de TM Forum à obtenir le statut OR avec un total de 10 certifications, notamment : tickets d’incidents, gestion de la clientèle, gestion des parties, catalogue de services, gestion de l’utilisation, gestion de l’inventaire des services, activation et configuration des services, gestion des commandes de services, gestion des rôles des parties et gestion des paiements.

La suite BSS/OSS Cloud native permet aux fournisseurs de services de communication (CSP) d’accéder à une solution de télécommunications par abonnement et de collaborer avec des partenaires de l’écosystème sur une plate-forme unique. Alimentée par une technologie Big Data, la suite intègre l’intelligence des données dans les systèmes BSS et OSS afin d’aider les fournisseurs de services de communications à faciliter l’agilité des entreprises pour une mise sur le marché plus rapide, à minimiser les coûts, à augmenter les nouvelles sources de revenus et à améliorer l’engagement des clients. En outre, la suite offre d’excellentes capacités 5G Out Of The Box (OOTB), telles que la recharge multidimensionnelle, l’adaptateur d’interface SBI, le flux d’affaires pour les modes SA et NSA, ainsi que l’embarquement de partenaires, la gestion du découpage, l’approvisionnement hybride, pour des secteurs verticaux tels que l’automobile, les services de santé et les transports publics.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu la certification de conformité des API ouvertes de TM Forum avec le badge or. En adoptant les API ouvertes, nous sommes en mesure d’offrir une certaine souplesse à nos clients et de permettre aux fournisseurs de services de travailler avec des partenaires tiers, ainsi que de simplifier les processus informatiques et de réduire le temps de mise sur le marché pour fournir de nouvelles solutions commerciales. Notre suite BSS/OSS, renforcée par les API ouvertes du TM Forum, aidera les fournisseurs de services de communications à accélérer leur parcours numérique et à rester compétitifs dans ce secteur en plein essor », a déclaré Zhengcang Xiao, directeur des nouvelles technologies, Whale Cloud International.

« Félicitations à Whale Cloud pour sa certification de conformité des API ouvertes or. Cette certification démontre que Whale Cloud a réussi la mise en œuvre d’au moins 10 API ouvertes, qui sont essentielles à la création de nouveaux services et applications numériques », a déclaré George Glass, directeur des nouvelles technologies, TM Forum. « À ce jour, les API ouvertes de TM Forum ont été utilisées par 22 000 d’utilisateurs de 2 000 entreprises avec 330 000 téléchargements dans le monde entier. Nous remercions Whale Cloud pour son engagement envers TM Forum et les normes de relatives aux API ouvertes qui profitent à l’ensemble de l’écosystème. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration sur de nouveaux concepts et innovations pour améliorer notre industrie. »