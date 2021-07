VoltDB élargit son équipe et déplace son siège social pour soutenir la croissance de l’entreprise

Cette décision intervient alors que VoltDB continue d’étendre sa portée mondiale en réponse à la demande croissante de plates-formes de données capables d’alimenter des applications ultra-fiables à faible latence construites pour la 5G, l’IoT et l’edge computing.

En plus de l’ouverture des nouvelles installations, VoltDB a récemment procédé à un certain nombre de recrutements supplémentaires au sein de l’organisation, couvrant tous les aspects de l’activité, les ventes, le marketing, l’ingénierie, et a annoncé plus tôt cette année l’arrivée de Paul Farmer au poste de vice-président senior des ventes mondiales.

VoltDB a annoncé au Mobile World Congress la sortie de la dernière version de sa plate-forme de données, V10.2, qui offre des améliorations significatives aux capacités natives de la plate-forme en matière de cloud, notamment des intégrations Kafka et Kubernetes améliorées et une version optimisée de sa fonction de réplication active-active-active entre centres de données.

« Nous sommes bien sûr très enthousiastes à propos de ces nouvelles opportunités de croissance, car elles confirment notre conviction que nous offrons un produit vraiment disruptif et unique que le marché a exigé à l’ère des données rapides », a déclaré David Flower, PDG de VoltDB. « Le nouvel espace du siège répond mieux aux besoins de notre entreprise en expansion, offrant un espace de travail de pointe pour faciliter une collaboration et une communication efficaces tout en soutenant les politiques de travail flexible continues. »

À propos de VoltDB

VoltDB permet aux applications d’entreprise d’ingérer, de traiter et d’agir sur les données en quelques millisecondes pour exploiter de nouvelles sources de revenus et prévenir les pertes de revenus. Possédant d’importants clients dans les télécommunications, la finance, les jeux et bien d’autres secteurs verticaux, la plateforme de données VoltDB est idéalement positionnée pour être la technologie de référence de toute entreprise cherchant à tirer pleinement parti de la 5G, de l’IoT et de tout ce qui suivra.