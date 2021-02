Vitruvian va acquérir la majorité d’Expereo

AMSTERDAM, Pays-Bas, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Vitruvian Partners, société internationale spécialisée en capital-développement et rachat, a conclu un accord avec Apax Partners sas, société européenne de capital-investissement basée à Paris, pour acquérir une participation majoritaire dans Expereo, le premier fournisseur mondial de solutions d’accès managé à Internet et au cloud et de SD-WAN. Apax Partners restera actionnaire minoritaire aux côtés de Vitruvian Partners et de l’équipe de direction de la société, qui continuera de diriger l’entreprise. La réalisation de la transaction est soumise à l’obtention des autorisations habituelles de contrôle des fusions.

Expereo possède une solide expérience en matière d’acquisitions visant à renforcer la croissance, les performances financières et la valeur, consolidant sa position de leader du marché dans la fourniture de solutions mondiales de connectivité réseau et Internet gérées à ses partenaires fournisseurs de services de communication et à une impressionnante gamme de clients d’entreprises multinationales dans le monde entier.

« Vitruvian Partners s’inscrit dans notre démarche de croissance ambitieuse. Elle nous permet de capitaliser encore plus rapidement sur les changements fondamentaux et les opportunités que la transformation numérique apporte au réseau mondial et à l’espace de connectivité dans le cloud », a déclaré Irwin Fouwels, PDG d’Expereo. « Vitruvian et le soutien continu d’Apax Partners nous donneront la possibilité de renforcer notre position de leader à grande échelle tout en élargissant notre suite de services. Cela permettra à nos clients d’entreprises mondiales de transformer leur réseau et de mettre en place des stratégies de cloud avec des services d’accès à Internet et au cloud améliorés et une expérience client numérique unique de premier ordre. »

David Nahama, associé principal chez Vitruvian Partners, a ajouté :

« Nous suivons Expereo depuis 2016. Nous l’avons vu obtenir régulièrement des performances exceptionnelles et, plus récemment, réaliser plusieurs acquisitions stratégiques importantes. Expereo s’est imposé comme leader mondial sur le marché hautement attractif du cloud et des réseaux à définition logicielle. Cela lui permet de fournir des solutions convaincantes et différenciées à ses clients, justifiant son attrait du point de vue de l’investissement. Nous avons approché Irwin et Thomas à la fin de l’année dernière et sommes ravis de travailler en partenariat avec l’équipe d’Expereo et Apax sur le prochain chapitre important de l’expansion et de la réussite d’Expereo. » Joe O’Mara, partenaire chez Vitruvian Partners, a déclaré en conclusion : « Avec Apax, nous sommes convaincus que nous disposons d’un capital et de capacités opérationnelles considérables pour soutenir les aspirations de croissance et d’acquisition d’Expereo. »

Thomas de Villeneuve, partenaire chez Apax Partners, a déclaré : « L’adoption rapide des applications basées sur le cloud et des technologies SD-WAN place les WAN basés sur Internet au cœur des modèles d’affaires des sociétés multinationales. Expereo a généré une croissance impressionnante depuis que nous avons investi dans l’entreprise et nous avons vraiment capitalisé sur ces tendances technologiques. Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre ce voyage fructueux avec Vitruvian, Irwin et son équipe. »

À propos de Vitruvian

Vitruvian est une société internationale spécialisée en capital-développement et rachat dont le siège social est situé à Londres et qui possède des bureaux à Londres, Stockholm, Munich, Luxembourg, San Francisco et Shanghai. Vitruvian se concentre sur les situations dynamiques caractérisées par une croissance et un changement rapides dans les secteurs des technologies de l’information, des services financiers, des sciences de la vie et de la santé, des médias et des services aux entreprises et aux consommateurs. Les fonds Vitruvian ont soutenu plus de 50 sociétés et disposent d’actifs sous gestion s’élevant à environ 10 milliards d’euros. Les investissements notables réalisés à ce jour comprennent des leaders mondiaux du marché et des innovateurs dans leur domaine tels que Voxbone, Bitdefender, Farfetch, Just Eat, Trustpilot, Easypark, Unifaun, Marqeta Global–e et CRF Health. Vitruvian est signataire des Principes pour l’investissement responsable soutenus par l’ONU (« PRI »).

À propos d’Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérés, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN et d’accélération du Cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d’entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales.

À propos d’Apax Partners

Expereo a été acquise par Apax Partners en 2018.

Apax Partners est une société de capital-investissement européenne de premier plan basée à Paris. Forte de plus de 45 ans d’expérience, Apax Partners fournit des financements par capitaux propres à long terme pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners dépassent les 4 milliards d’euros. Ces fonds bénéficient à des entreprises à croissance rapide du marché intermédiaire dans quatre secteurs de spécialisation : les technologies et les télécommunications, les biens de consommation, les soins de santé et les services.

Apax Partners sas (www.apax.fr), dont le siège social est basé à Paris, et Apax Partners LLP (www.apax.com), dont le siège social est basé à Londres, ont une histoire commune mais sont des sociétés de capital-investissement indépendantes et séparées.

Vitruvian

a été conseillée par Freshfields, Bruckhaus Deringer (conseil juridique), Nielen Schuman (consil en finance et dette d’entrprise), Bain & Company (due diligence commerciale), FTI Consulting (due diligence financière) et PwC (fiscalité). Apax a été conseillée par Weil, Gotshal & Manges.

