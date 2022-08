Ville Parpala nomeado Gerente Regional de Vendas na Escandinávia da Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

TEMECULA, Califórnia, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Ville Parpala para Gerente Regional de Vendas na Escandinávia.

Ville tem um forte histórico de vendas e desenvolvimento de negócios na Europa, com ênfase nos mercados marítimo e industrial internacionais. Sua formação em Tecnologia de Automação e Negócios Internacionais provou ser inestimável para sua capacidade de encontrar novas soluções, incluindo a utilização de tecnologias híbridas. Ele tem mais de 20 anos de experiência na Europa, Oriente Médio e Ásia, e mais recentemente atuou como Diretor de Marketing de Produtos Marítimos da The Switch, bem como ocupou cargos de gestão de vendas na Grundfos, ABB, Marioff e Emerson.

Da sua base na Polônia, ele irá gerenciar e desenvolver oportunidades de negócios no país e no território escandinavo, incluindo a Suécia, Dinamarca e Noruega, reportando-se a Ole Jensen, Vice-Presidente da NCEIG Europe.

“Estamos ansiosos para poder crescer e expandir nosso apoio a este importante mercado com o conhecimento da indústria e do mercado que Ville tem, e para desenvolver ainda mais as oportunidades nesta região”, disse Ole Jensen.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .