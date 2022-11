Viettel renforce son engagement à accroître la couverture réseau dans les régions reculées du Mozambique

Chimbonila, dans la province de Niassa, est considérée comme la région la moins peuplée du Mozambique (14 habitants/km2). Couverte de plaines d’une altitude de près de 1 000 mètres, c’est aussi la région au climat le plus froid et le plus rude du pays.

Ce village ne compte que 20 ménages pauvres. Ils sont presque isolés parce que leur seul moyen de communication est de marcher de nombreux kilomètres pour transmettre des messages. Le désir d’avoir un service de télécommunications n’est qu’un rêve pour les gens d’ici. Mais le miracle est enfin arrivé quand, il y a 9 ans, Movitel a décidé d’y installer une station de base. La vie des gens a complètement changé.

« Notre profit réside dans les sourires et le bonheur des gens lorsqu’ils parviennent à utiliser les services mobiles pour la première fois pour communiquer avec leurs proches. Même s’ils se trouvent dans des zones reculées, ils doivent pouvoir bénéficier des services et du confort que les télécommunications apportent », a déclaré Dao Dong Phong, chef de la branche de Niassa, Movitel.

Une décennie de persévérance pour rendre la vie des Mozambicains plus heureuse. Les activités associées à la responsabilité sociale au profit du bonheur humain, voilà le but poursuivi par Movitel depuis le début de ses opérations au Mozambique. Movitel a démontré sa contribution en apportant 92 % de couverture au Mozambique et en achevant la construction du réseau de plus de 400 communes à travers le pays. « Le Miracle Movitel » a été créé grâce à l’amour et à la gratitude du peuple vietnamien pour l’Afrique.

Vidéo: https://www.youtube. com/watch?v=XQkaOuFy74U

À propos de Viettel

Viettel Group a bâti une vaste infrastructure de télécommunications 4G couvrant 97 % de la population vietnamienne et est devenu pionnier dans la construction d’une société numérique au Vietnam. En plus de maintenir des activités commerciales durables, Viettel a un fort sentiment de responsabilité envers la communauté via les activités principales de l’entreprise. Viettel se concentre sur l’éducation, les soins de santé communautaires, les programmes pour les personnes défavorisées au Vietnam et dans tous les pays où Viettel a développé des activités.