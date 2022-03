Novas Categorias para 2022 Reconhecem a Liderança de Pensamento

Vencedores do 16º Annual Stevie Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente.

FAIRFAX, Va., March 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Os vencedores do 16º Stevie® Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente, reconhecido como o principal prêmio de atendimento ao cliente e de vendas do mundo, foram anunciados hoje. Os vencedores do Stevie Award serão homenageados em uma cerimônia de premiação virtual no dia 11 de maio.

A lista completa de vencedores do Stevie por categoria pode ser encontrada em http://www.StevieAwards.com/ Sales .

Mais de 2.300 indicações de organizações de 51 países foram consideradas na competição deste ano. Os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze foram escolhidos pelas pontuações médias por mais de 150 profissionais em oito comissões julgadoras especializadas . As inscrições foram consideradas em mais de 90 categorias de conquistas em atendimento ao cliente e contact center, incluindo Contact Center do Ano, Prêmio de Inovação de Atendimento ao Cliente e Departamento de Atendimento ao Cliente do Ano; mais de 60 categorias de conquistas em vendas e desenvolvimento de negócios, variando de Executivo de Vendas Sênior do Ano a Treinamento de Vendas ou Executivo de Desenvolvimento de Negócios do Ano a Departamento de Vendas do Ano; e categorias de novos produtos e serviços, provedores de soluções e resposta de organizações e indivíduos à pandemia da COVID-19. Novas categorias este ano homenageiam a excelência em liderança de pensamento em atendimento ao cliente e vendas.

IBM of Armonk, NY EUA e DP DHL, em todo o mundo, ganharam 11 Stevie Awards de Ouro, o maior número de qualquer organização da competição. Outros vencedores de Stevie com três ou mais Ouros incluem Sales Partnerships, Inc., Broomfield, CO EUA (oito), ValueSelling Associates, Carlsbad, CA EUA (seis), HP, Inc. Boise, ID EUA (quatro), The Biz Dojo Inc, Calgary, Canadá (quatro), UPMC Health Plan, Pittsburgh, PA EUA (quatro), Allianz Services Pvt Ltd, Kerala, Índia (três), Nutrisystem, Fort Washington, PA EUA (três), TransPerfect, Nova York, NY EUA (três) e Voya Financial, Chandler, AZ EUA (três).

Os vencedores de dois Stevie Awards Ouro incluem Contact Lens King Inc., Capelão, NY EUA; Datasite, Minneapolis, MN EUA; Dubai Municipality, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Empolis Group, Kaiserslautern, Alemanha; Future Generali India Insurance Company Ltd., Mumbai, Índia; Michael Kors, Nova York, NY EUA; Microsoft Corporation, Redmond, WA EUA; Municipality and Planning Department, Ajman, Emirados Árabes Unidos; Optima Tax Relief, LLC, Santa Ana, CA EUA; POWERHOME SOLAR, Mooresville, NC EUA; PowerSchool Group LLC, Folsom, CA EUA; Ruby, Portland, OR EUA; SAP, Newtown Square, PA EUA; Sber, Moscow, Rússia; SoftPro, Raleigh, NC EUA; Spinnaker Support, Greenwood Village, CO EUA; Support Services Group, Lewis Center, OH EUA; Talkdesk, San Francisco, CA EUA; Templeton & Partners, Londres, Reino Unido; VakBank, Istanbul, Turquia e VMware, Altoo, CA.

Outras organizações que ganharam quatro ou mais Stevie Awards Ouro, Prata e Bronze, incluem Abrigo, Austin, TX EUA; Arise Virtual Solutions, Miramar, FL EUA; Blackhawk Network, Pleasanton CA EUA; CarrefourSA, Istambul, Turquia; Clubspeed, Irvine, CA EUA; EFG Companies, Irving, TX EUA; Element Electronics, Winnsboro, SC EUA; HireVue, South Jordan, UT EUA; Intuit, Mississauga, Ontário Canadá; Nuance Communications, Boston, MA EUA; OpenGov, San Jose, CA EUA; Optum Eden Prairie, MN EUA; Princess Polly, Los Angeles CA EUA; Pushpay, Redmond, WA EUA; QNB Finansbank, Istambul, Turquia; RAIN Group, Boston, MA EUA; Toco Warranty, Los Angeles, CA EUA; TTEC, Englewood, CO; Visualize, Birmingham, MI; VIZIO Inc., Irvine, CA EUA; e WNS (Holdings), Mumbai, Índia.

As 10 organizações mais homenageadas da competição receberão troféus Grand Stevie Award. Os nomes desses vencedores serão anunciados na semana de 14 de março.

A partir de hoje até 1º de abril, o público pode votar nos seus provedores favoritos de atendimento ao cliente no People ‘s Choice Stevie® Awards Favorito em Atendimento ao Cliente, um item anual da premiação. A votação está aberta em http://peopleschoice. stevieawards.com . Os nomes dos vencedores do People ‘s Choice Stevie Awards de vários setores serão anunciados na semana de 4 de abril.

Uma categoria da premiação continuará a aceitar inscrições até 11 de março. A Premiação de Parceria de Vendas em Éticas nas Vendas, que reconhece as organizações por suas melhores práticas e realizações, demonstrando os mais altos padrões éticos no setor de vendas. Os requisitos para inscrição nesta categoria podem ser encontrados em https://stevieawards.com/ sales/nominate-2022-sales- partnerships-ethics-sales- award .

Sobre os Stevie Awards

Os Stevie Awards são concedidos em sete programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards para Grande Empregadores , e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em www.StevieAwards.com .

Os patrocinadores do 16º Stevie Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente incluem Sales Partnerships, Inc., Thought Leadership Leverage e ValueSelling Associates, Inc.

Contato de Marketing:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ a8a7c18c-40b4-4999-9a72- ee6afaecb74d/pt