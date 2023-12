VAST Data évaluée à 9,1 milliards de dollars après sa dernière levée de fonds en série E, faisant presque tripler sa valorisation

L’engouement mondial pour les modèles d’apprentissage profond et l’intelligence artificielle, et la demande croissante pour les services de VAST Data distinguent l’entreprise au titre de leader du marché

SANS SIÈGE SOCIAL | NEW YORK, 07 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — VAST Data , la société d’infrastructure de données conçue pour l’IA, annonce ce jour avoir levé 118 millions de dollars dans le cadre d’une opération de financement de série E dirigée par Fidelity Management & Research Company, et appuyée par New Enterprise Associates (ou NEA), BOND Capital et Drive Capital.

Le financement permettra à VAST Data de poursuivre sa mission visant à développer une nouvelle catégorie d’infrastructure plaçant les données au cœur des mécanismes de réflexion, réaction et découverte des systèmes. Cette innovation permettra aux entreprises de relever profitablement les défis en lien avec les données les plus urgents, et ouvre ainsi la voie à des avancées inédites dans des domaines comme la technologie, l’économie, les dynamiques sociales ou la recherche scientifique.

La plateforme de données VAST Data rassemble des services de stockage, de base de données et de moteurs de calcul conteneurisés sous un seul toit prenant la forme d’une plateforme logicielle évolutive, initialement conçue pour alimenter l’IA et les outils accélérés par les unités de traitement graphique dans les centres de données et les environnements cloud modernes. La plateforme simplifie la compréhension des données dans leur ensemble, qu’elles soient structurées ou non sous leur forme naturelle, avec pour objectif d’apporter des perspectives supérieures et de dégager une valeur nouvelle.

« Une nouvelle pile de données IA s’impose » déclare Renen Hallak, PDG et co-fondateur de VAST Data. Et de poursuivre : « Il est indispensable de se reposer sur de nombreuses données, de qualité supérieure, soigneusement organisées et stockées de manière adéquate à l’instant T pour avoir un véritable impact dans cette ère de l’IA et de l’apprentissage profond. La plateforme VAST Data propose une infrastructure d’IA qui ouvre la voie à la découverte automatisée, capable de résoudre des défis parmi les plus complexes de l’humanité ».

« Nous sommes convaincus que la plateforme VAST Data fait office de pionnier du domaine des unités de traitement graphique (ou GPU — Graphical Processing Unit) et de l’intelligence artificielle » remarque Scott Sandell, Président, PDG et Directeur des investissements chez NEA, avant de conclure : « L’apprentissage profond est au cœur de l’engouement de masse pour l’IA tel que nous l’observons, ce qui suscite un effet crescendo de l’intérêt des investisseurs envers la plateforme de VAST Data. Nous sommes enchantés de cette association, à l’heure où les équipes de VAST Data exercent une telle influence et fait preuve de tant d’innovation dans le secteur mondial des technologies IA ».

Le financement fait suite à une année 2023 décisive, marquée par :

Un engouement commercial de taille : À l’issue du 3 e trimestre de son exercice fiscal, VAST Data a dépassé le milliard de dollars de réservations logicielles cumulées. La société a enregistré une croissance multipliée par 3,3 en glissement annuel, et a maintenu à flot son flux de trésorerie au cours des 12 derniers trimestres, réalisant une marge brute de près de 90 %.

À l’issue du 3 trimestre de son exercice fiscal, VAST Data a dépassé le milliard de dollars de réservations logicielles cumulées. La société a enregistré une croissance multipliée par 3,3 en glissement annuel, et a maintenu à flot son flux de trésorerie au cours des 12 derniers trimestres, réalisant une marge brute de près de 90 %. Une confiance marquée de la part des entreprises spécialisées dans tous les secteurs d’activités : VAST Data compte un portefeuille croissant de clients d’envergure mondiale, dont entre autres Booking Holdings, Inc., la force aérienne américaine, le ministère américain de l’énergie, Verizon, l’hôpital pour enfants Boston Children’s Hospital, Pixar , ou Zoom , signe d’un profond ancrage sur le marché.

VAST Data compte un portefeuille croissant de clients d’envergure mondiale, dont entre autres Booking Holdings, Inc., la force aérienne américaine, le ministère américain de l’énergie, Verizon, l’hôpital pour enfants Boston Children’s Hospital, , ou , signe d’un profond ancrage sur le marché. Une révolution de l’infrastructure cloud pour l’IA : À l’appui de partenariats novateurs avec des entreprises telles que CoreWeave , Lambda ou Core4 2 , anciennement G42 Cloud, VAST Data développe une infrastructure conçue spécifiquement pour les environnements cloud d’IA de nouvelle génération.

À l’appui de partenariats novateurs avec des entreprises telles que , ou , anciennement G42 Cloud, VAST Data développe une infrastructure conçue spécifiquement pour les environnements cloud d’IA de nouvelle génération. Un engagement renforcé envers ses partenaires : Depuis sa création, VAST Data travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour éliminer les concessions et les obstacles technologiques tout en optimisant l’expérience client globale. En mai 2023, VAST Data a valorisé cet engagement par l’obtention de l’ agrément DGX SuperPOD décerné par NVIDIA , qui récompense les efforts envers la simplification, l’accélération, la fiabilité et l’aisance de gestion des déploiements d’IA. En avril 2023, VAST Data a conclu un partenariat stratégique avec HPE , visant à accompagner les clients professionnels dans la gestion de leurs données non structurées à l’appui de performances élevées et à grande échelle, et leur permettre des éclairages plus rapides.

Depuis sa création, VAST Data travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour éliminer les concessions et les obstacles technologiques tout en optimisant l’expérience client globale. En mai 2023, VAST Data a valorisé cet engagement par l’obtention de l’ , qui récompense les efforts envers la simplification, l’accélération, la fiabilité et l’aisance de gestion des déploiements d’IA. En avril 2023, VAST Data a conclu un , visant à accompagner les clients professionnels dans la gestion de leurs données non structurées à l’appui de performances élevées et à grande échelle, et leur permettre des éclairages plus rapides. Un essor mondial : Avec le concours de plus de 700 employés répartis dans le monde entier, VAST Data développe activement sa présence commerciale, et accède à de nouveaux marchés dans la région Asie-Pacifique, mais aussi au Moyen-Orient et en Europe.

Citations

La plateforme de VAST Data est capable de traiter de grandes quantités de données à une échelle et une vitesse inégalées, ce qui induit un mouvement de transition opérationnelle dans l’industrie, et souligne le rôle clé que jouera l’apprentissage profond reposant sur l’IA dans les prochaines avancées. Ce sentiment est partagé par des clients et des partenaires de l’industrie, qui s’expriment ainsi :

Selon Manuvir Das, Vice-président des solutions informatiques destinées aux entreprises chez NVIDIA, « Les données représentent le plus précieux patrimoine de chaque entreprise. La collaboration entre NVIDIA et VAST Data permet aux entreprises d’exploiter leurs données en se reposant sur des solutions de calcul accéléré et d’IA en mode cloud pour relever leurs plus grands enjeux ».

D’après Michael Intrator, PDG et co-fondateur de CoreWeave, « Des entreprises parmi les plus friandes en données et les plus avancées en informatique de la planète font confiance à CoreWeave, NVIDIA et VAST pour fournir les solutions les plus sécurisées et les plus évolutives du segment relatif à l’infrastructure d’IA, et les plus rapides et les plus flexibles de l’industrie. C’est un honneur de nous associer à VAST pour concevoir des solutions de calcul accéléré, spécialement conçues pour résoudre les enjeux complexes de l’IA et des données auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui et à l’avenir ».

Pour Sanjeev Mohan, Directeur de SanjMo, « Les données constituant un avantage concurrentiel unique en IA, une infrastructure capable de simplifier et de moduler l’accès aux données à grande échelle est essentielle aux modèles d’apprentissage à base d’IA de toute organisation. Avec sa plateforme de données moderne, à la conception adéquate pour répondre aux exigences de performance et d’échelle de l’intelligence artificielle, VAST Data est bien positionnée pour saisir des opportunités de taille ».

Ressources complémentaires :

À propos de VAST Data :

VAST Data est la société à l’origine d’une plateforme de données conçue pour l’ère de l’IA. Sa plateforme établit une nouvelle norme pour les infrastructures d’IA des entreprises, à laquelle les organisations font confiance pour répondre à leurs besoins informatiques les plus extrêmes en matière de données. VAST Data permet aux entreprises d’exploiter pleinement le potentiel de leurs données en leur proposant une infrastructure d’IA simple, évolutive et conçue dès le départ pour alimenter les centres de données et les environnements cloud accélérés par les modèles d’apprentissage profond et les unités de traitement graphique. Fondée en 2019, VAST Data est la société d’infrastructure de données à la croissance la plus rapide de toute l’histoire. Pour en savoir plus sur VAST Data, consultez notre site Internet : https://vastdata. com et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn .

Contact presse :

Austin Weedfall

VAST Data

press@vastdata.com

GlobeNewswire Distribution ID 8991518