Updates: NPP super delegates elect five presidential aspirants today

Provisional Results Western Region Dr Mahamudu Bawumia – 31 Mr Alan Kyerematen – 7 Mr Ken Agyapong – 3 Dr Afriyie Akoto – 3 Mr Francis Addai Nimoh – 0 Mr Boakye Kyeremanteng Agyarko – 0 Mr Kwadwo Poku – 0 Dr. Kofi Konadu Apraku – 0 Mr Joe Ghartey – 1 Mr Kwabena Agyei Agyepong 0 North East Region Dr Mahamudu Bawumia – 28 Others – 0 Ashanti Region Dr Mahamudu Bawumia – 97 Mr Alan Kyerematen – 10 Mr Ken Agyapong – 6 Dr Owusu Afriyie Akoto – 5 Others – 0 NPP Headquarters Dr Mahamudu Bawumia – 107 Mr Alan Kyerematen – 25 Mr Ken Agyapong – 32 Dr Owusu Afriyie Akoto – 2 Mr Francis Addai Nimoh – 6 Mr Joe Ghartey – 1 Mr Kwabena Agyepong – 3 Others – 0 Oti Region Dr Mahamudu Bawumia -16 Mr Alan Kyerematen – 6 Mr Ken Agyapong – 5 Dr Afriyie Akoto – 2 Mr Francis Addai Nimoh – 0 Mr Boakye Kyeremanteng Agyarko – 0 Mr Kwadwo Poku – 1 Others – 0 Results: YMCA, Greater Accra Dr Bawumia – 36 Alan -14 Ken -15 Akoto – 3 Addai Nimo – 1 Agyarko – 1 Others – 0

Source: Ghana News Agency