Unique Network Arrecada $11,3 milhões para Infraestrutura NFT da Próxima Geração

A primeira cadeia NFT para Polkadot e Kusama oferece maior flexibilidade para quem quer criar sua própria galeria ou videogame

LONDRES, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Unique Network, uma rede de NFT de próxima geração para Polkadot e Kusama, anunciou hoje que arrecadou $11,3 milhões na segunda rodada de sua pré-venda, elevando seu total para 16 milhões. A rodada de investimentos foi liderada pela pioneira de investimentos da Web3, a Outlier Ventures, que se uniu a alguns dos investidores de NFT mais conhecidos, como por exemplo The LAO, Flamingo, Nalu Capital e mais de 200 outros investidores, e contou também com uma série de investimentos subsequentes da rodada anterior. Esta rodada de financiamento, especialmente com a qualidade e a quantidade de investidores envolvidos, posicionou bem a Unique Network para o próximo lançamento da Quartz, sua cadeia NFT para Kusama.

“A Unique Network está trilhando um novo caminho para as NFTs dentro do ecossistema Polkadot e Kusama, e estamos incrivelmente animados em apoiá-las no seu objetivo de aumentar o espaço de design das NFTs.” – Chris Cable, FlamingoDAO

“Apesar de toda a agitação atual em torno das NFTs, ainda há uma enorme barreira para a entrada”, disse o cofundador e CEO da Unique Network, Alexander Mitrovich. “O preço da gasolina, a necessidade de compra de criptomoedas, o armazenamento e até mesmo o fato de que as NFTs têm recursos limitados para os artistas expressarem sua visão, reprimem o setor. A Unique Network e a nossa cadeia Kusama, a Quartz, foram projetadas para resolver os problemas econômicos e de armazenamento com as NFTs com base em Ethereum, e para criar novos níveis de interação e maleabilidade que levarão as NFTs para o próximo nível.”

A Unique Network irá participar dos próximos leilões de parachain para Kusama, durante os quais eles visam garantir um slot de parachain para a Quartz, sua nova Canary Network para Kusama. A partir de quarta-feira, 27 de outubro, as partes interessadas podem participar do crowdloan para ajudar o Quartz a vencer o leilão.

A Quartz será a primeira infraestrutura NFT em Kusama e foi projetada para permitir a funcionalidade NFT mais potente e avançada da rede Kusama. O parachain da Quartz na Kusama permitirá que qualquer pessoa crie mercados experiências de NFT, com interoperabilidade entre diferentes blockchains, como Ethereum e cadeias baseadas em EVM, e outras blockchains de NFT importantes.

Nos cinco meses desde a sua primeira rodada de investimentos, a Unique Network anunciou várias parcerias, incluindo com a DigitalArt4Climate Campaign pela ONU, com a GloCha, RMRK, Art Curators Grid, muitas outras. Com o iminente lançamento da Quartz, a Unique Network poderá ajudar ainda mais projetos e artistas a desenvolver seus mercados e experiências de NFT.

Sobre a Unique Network

A Unique Network é uma estrutura para NFTs da próxima geração. A primeira cadeia NFT para Kusama e Polkadot oferece aos desenvolvedores atualizações em toda a rede, sem a necessidade de pagamento de taxa. A equipe da Unique Network criou a Substrapunks, as primeiras NFTs da Polkadot, venceu a Hackusama em 2020, e criou o palete da Substrate para NFTs. A Unique Network foi lançada em julho de 2021.

